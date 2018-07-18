Санчес рискует целиком пропустить турне "Юнайтед" по Америке

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо опасается, что нападающий Алексис Санчес целиком пропустит турне по Америке.

В минувшее воскресенье "красные дьяволы" прилетели в Лос-Анджелес, оставив Санчеса в одиночестве тренироваться на базе в Каррингтоне — Алексис оказался отцеплен от команды из-за того, что не поучил визу в США.



Отказ в визе обусловлен тем, что Санчес был условно осужден за уклонение от уплаты налогов в Испании, где ему довелось выступать за "Барселону". В данный момент 29-летний чилиец пытается воспользоваться своим правом на апелляцию, но Моуриньо не знает, удастся ли его подопечному вообще прилететь в Америку.



"Я не знаю. Это действительно плохо, действительно грустно. Это плохо для него, для меня, для команды, для организаторов турнира. Это плохо для каждого, но винить здесь некого".



"Клуб прикладывает усилия, чтобы решить этот вопрос. Я уважаю подход американских властей к выдаче виз, но надеюсь, что он присоединится к нам позже, потому что для для нас важно, чтобы Мартиаль, Алексис и Мата поработали вместе, потому что сезон мы начнем с ними".



"Мы не сможем рассчитывать на Лукаку, на Лингарда, на Маркусу Рэшфорда, и это очень плохо", — цитирует Моуриньо Daily Mirror.



Добавим, если экс-игрок "Арсенала" действительно пропустит турне по Америке, то у Санчеса будет всего один предсезонный матч этим летом — против "Баварии" 5 августа.