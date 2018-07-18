"Челси" приблизился к покупке Ругани

В среду "Челси" провел очную встречу с коллегами из "Ювентуса" по поводу приобретения центрального защитника Даниэле Ругани.

Как стало известно Goal, эта встреча, на которой с одной стороны присутствовал представитель "синих" Фали Рамадани, а с другой — спортивный директор туринцев Фабио Паратичи, прошло хорошо.



По информации издания, "Челси" предлагает за 23-летнего итальянца 40 миллионов евро (36 млн. фунтов), а "Ювентус" хочет выручить 50 млн. евро (45 млн. фунтов).



Ожидается, что в скором времени расхождения по стоимости Ругани будут преодолены — чемпионы Серии А согласны, если недостающие миллионы будут прописаны в виде возможных бонусов.



Добавим, что в прошлом сезоне Даниэле провел только 26 матчей за "Ювентус", конкурируя с такими маститыми защитниками, как Джорджо Кьеллини, Мехди Бенатиа и Андреа Бардзальи.