"Челси" приблизился к покупке Ругани

Даниэле Ругани В среду "Челси" провел очную встречу с коллегами из "Ювентуса" по поводу приобретения центрального защитника Даниэле Ругани.

Как стало известно Goal, эта встреча, на которой с одной стороны присутствовал представитель "синих" Фали Рамадани, а с другой — спортивный директор туринцев Фабио Паратичи, прошло хорошо.

По информации издания, "Челси" предлагает за 23-летнего итальянца 40 миллионов евро (36 млн. фунтов), а "Ювентус" хочет выручить 50 млн. евро (45 млн. фунтов).

Ожидается, что в скором времени расхождения по стоимости Ругани будут преодолены — чемпионы Серии А согласны, если недостающие миллионы будут прописаны в виде возможных бонусов.

Добавим, что в прошлом сезоне Даниэле провел только 26 матчей за "Ювентус", конкурируя с такими маститыми защитниками, как Джорджо Кьеллини, Мехди Бенатиа и Андреа Бардзальи.



Метки Ругани, Челси, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 18.07.2018 22:00

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  1. mata-hazard 18.07.2018 22:22 # mata-hazard
    Круче всяких Ван Дейков будет.

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  2. brown-ale 18.07.2018 22:21 # brown-ale
    Сомнительная замена Кэхиллу.

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