Сарри хочет усилить полузащиту "Челси"

Потратившись на опорника "Наполи" Жоржиньо, главный тренер "Челси" Маурицио Сарри хочет дополнительно усилить линию полузащиты "синих".

На прошлой неделе лондонский клуб выложил около 57 миллионов фунтов на Жоржиньо, с возможностями которого Сарри прекрасно знаком по совместной работе в Неаполе.



Несмотря на приход бразильца и наличие в составе Нголо Канте, Сеска Фабрегаса, Росса Баркли, Данни Дринкуотера и Тьемуэ Бакайоко, Маурицио хочет еще как минимум одного игрока в центр поля.



"Я не хочу называть имен, но мы уже поговорили с клубом, и я сказал, что нам не хватает мастерства в полузащите, чтобы играть в определенном стиле. Я не могу поменять 20 игроков – возможно, мне самому придется адаптироваться и поменять некоторые принципы", - цитирует Сарри Daily Mirror.