"Юнайтед" хочет купить Алькантару и Левандовски к старту сезона
"Манчестер Юнайтед" планирует активно провести заключительные недели трансферного окна и задумывается о приобретении звезд "Баварии" Тиаго Алькантары и Роберта Левандовски.
Достоверно известно, что в 2013 году "красные дьяволы" уже едва не приобрели Алькантару, но в последний момент испанский полузащитник поменял свое мнение и последовал зову Хосепа Гвардиолы из Мюнхена.
Что касается Левандовски, то ранее этим летом агент польского нападающего публично заявил о желании своего клиента покинуть "Баварию" ради нового вызова. Главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо известен как большой поклонник Роберта, которого он пытался заманить и "Реал", и в "Челси".
По информации The Independent, чемпионы Бундеслиги открыты к продаже Тиаго и Роберта. "Юнайтед" испытывает потребность в игроках этих позиций и располагает достаточными средствами, чтобы позволить себе их покупку, поэтому оба трансфера выглядят вполне реалистичными.
18.07.2018 21:00
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Последние комментарии:
очередная утятина. центр поля укомплектован, если покпа не свалит. а так, бетон.
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С чего это у МЮ надобность в усилении центра нападения и апз лол? желтуха
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сразу оба? вряд ли
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Они специально начинают пахать только в августе дабы дольше сыгрываться?
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