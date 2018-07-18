"Юнайтед" хочет купить Алькантару и Левандовски к старту сезона

Тиаго Алькантара и Роберт Левандовски "Манчестер Юнайтед" планирует активно провести заключительные недели трансферного окна и задумывается о приобретении звезд "Баварии" Тиаго Алькантары и Роберта Левандовски.

Достоверно известно, что в 2013 году "красные дьяволы" уже едва не приобрели Алькантару, но в последний момент испанский полузащитник поменял свое мнение и последовал зову Хосепа Гвардиолы из Мюнхена.

Что касается Левандовски, то ранее этим летом агент польского нападающего публично заявил о желании своего клиента покинуть "Баварию" ради нового вызова. Главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо известен как большой поклонник Роберта, которого он пытался заманить и "Реал", и в "Челси".

По информации The Independent, чемпионы Бундеслиги открыты к продаже Тиаго и Роберта. "Юнайтед" испытывает потребность в игроках этих позиций и располагает достаточными средствами, чтобы позволить себе их покупку, поэтому оба трансфера выглядят вполне реалистичными.



Метки Алькантара, Бавария, Левандовски, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 18.07.2018 21:00

Количество просмотров Просмотров: 1031

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 18.07.2018 21:28 # manutd-20champ
    очередная утятина. центр поля укомплектован, если покпа не свалит. а так, бетон.

    (ответить)

  2. mufc1994 18.07.2018 21:11 # mufc1994
    С чего это у МЮ надобность в усилении центра нападения и апз лол? желтуха

    (ответить)

  3. mancunia-planet 18.07.2018 21:10 # mancunia-planet
    сразу оба? вряд ли

    (ответить)

  4. liverpoolfan94 18.07.2018 21:06 # liverpoolfan94
    Они специально начинают пахать только в августе дабы дольше сыгрываться?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: