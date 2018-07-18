"Юнайтед" хочет купить Алькантару и Левандовски к старту сезона

"Манчестер Юнайтед" планирует активно провести заключительные недели трансферного окна и задумывается о приобретении звезд "Баварии" Тиаго Алькантары и Роберта Левандовски.

Достоверно известно, что в 2013 году "красные дьяволы" уже едва не приобрели Алькантару, но в последний момент испанский полузащитник поменял свое мнение и последовал зову Хосепа Гвардиолы из Мюнхена.



Что касается Левандовски, то ранее этим летом агент польского нападающего публично заявил о желании своего клиента покинуть "Баварию" ради нового вызова. Главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо известен как большой поклонник Роберта, которого он пытался заманить и "Реал", и в "Челси".



По информации The Independent, чемпионы Бундеслиги открыты к продаже Тиаго и Роберта. "Юнайтед" испытывает потребность в игроках этих позиций и располагает достаточными средствами, чтобы позволить себе их покупку, поэтому оба трансфера выглядят вполне реалистичными.