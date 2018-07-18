Клопп сообщил, когда вернется Окслейд-Чемберлен

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен, вероятно, целиком пропустит сезон 2018/19.

Перебравшись на "Энфилд" прошлым летом из "Арсенала", постепенно Окслейд-Чемберлен стал очень важным игроком для команды Клоппа. Однако в апрельском матче Лиги Чемпионов против "Ромы" Алекс получил тяжелейшую травму связок колена.



До сих пор "Ливерпуль" не раскрывал подробностей этой травмы. По словам Клоппа, даже партнеры Алекса по команде не были посвящены в детали. Однако сегодня Юрген обо всем рассказал, поведав, что возвращение 24-летнего англичанина до окончания нового сезона стало бы "бонусом".



"Нам кажется, сейчас подходящее время рассказать людям, что в наступающем сезоне Окс будет сосредоточен на восстановлении и реабилитации".



"Мы знали об этом практически со дня травмы, а после успешной операции стали уверены в этом. Надеюсь, каждый ответственно воспримет эту информацию. Никаких изменений нет, никакого рецидива — все идет в соответствии с графиком и так, как мы ожидали. Новость в том, что теперь мы сделали это публичным".



"Это типичный Окс. Он не хотел, чтобы эта новость омрачила концовку сезона. Мы подумали, что можем подождать подходящего момента, чтобы рассказать людям".



"Его операция, которую он перенес в день нашего ответного матча в Риме, прошла абсолютно успешно, а процесс восстановления начался превосходно".



"Но правда в том, что мы готовимся к этому сезону, зная, что на протяжении большей его части он не сможет помочь нам на поле в матчах. Если мы увидим его в этом сезоне, это будет бонусом", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".