"Челси" надеется получить за Куртуа 37.5 миллионов фунтов

Руководство "Челси" смирились с тем, что голкипер Тибо Куртуа отправится в "Реал" этим летом, однако "синие" надеются выручить 37.5 миллионов фунтов в качестве компенсации.

Как известно, многомесячные переговоры о новом контракте Куртуа ни к чему не привели. Вернувшись после выступления за сборную Бельгии на Чемпионате Мира в России, Тибо не выразил желания связать свое будущее с "Челси".



Эта ситуация не оставляет "синим" выбора, ведь действующее соглашение Куртуа истекает уже через год. Как утверждает The Independent, боссы "Челси" отчаялись сохранить 26-летнего бельгийца и в скором времени ожидают получить предложение от "Реала".



Вместе с тем "синие" надеются получить за Куртуа 37.5 млн. фунтов, что могло бы стать рекордной суммой для голкипера, если бы не ожидаемый в ближайшее время переход Алиссона из "Ромы" в "Ливерпуль".