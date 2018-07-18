"Челси" надеется получить за Куртуа 37.5 миллионов фунтов

Тибо Куртуа Руководство "Челси" смирились с тем, что голкипер Тибо Куртуа отправится в "Реал" этим летом, однако "синие" надеются выручить 37.5 миллионов фунтов в качестве компенсации.

Как известно, многомесячные переговоры о новом контракте Куртуа ни к чему не привели. Вернувшись после выступления за сборную Бельгии на Чемпионате Мира в России, Тибо не выразил желания связать свое будущее с "Челси".

Эта ситуация не оставляет "синим" выбора, ведь действующее соглашение Куртуа истекает уже через год. Как утверждает The Independent, боссы "Челси" отчаялись сохранить 26-летнего бельгийца и в скором времени ожидают получить предложение от "Реала".

Вместе с тем "синие" надеются получить за Куртуа 37.5 млн. фунтов, что могло бы стать рекордной суммой для голкипера, если бы не ожидаемый в ближайшее время переход Алиссона из "Ромы" в "Ливерпуль".



Метки Куртуа, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.07.2018 20:00

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  1. chelsealondon 18.07.2018 20:43 # chelsealondon
    37,5 за лучшего кипера мира?....

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  2. manutd-20champ 18.07.2018 20:35 # manutd-20champ
    забыли ещё пару пенни накинуть

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  3. ray-black 18.07.2018 20:15 # ray-black
    37.5 лямов. Сущие гроши.

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  4. liverfun 18.07.2018 20:07 # liverfun
    так и протянут до последнего, потом либо потеряют бесплатно, либо не смогут замену нормальную взять. реаль то никуда не спешит, навас еще неплох

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  5. mr-tsoy 18.07.2018 20:02 # mr-tsoy
    Так и знал что нужно было чеха оставлять. Вот лохи

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