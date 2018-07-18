Сарри провел первую пресс-конференцию в "Челси"

Во время своей первой пресс-конференции в качестве главного тренера "Челси" Маурицио Сарри развеял некоторые мифы о себе, а также рассказал подробности своего назначения.

Уволив Антонио Конте в минувшую субботу, в тот же день "синие" назначили на его место Сарри, который в понедельник провел свою первую тренировку, а теперь улетает в предсезонное турне.



Перед вылетом в Австралию 59-летний итальянец пообщался с прессой и поведал, что "Челси" вышел с ним на контакт лишь на прошлой неделе.



"Я начал общаться с клубом только несколько дней назад. Я знал, что с их стороны может быть интерес, но я не был уверен. Затем в конце недели я встретился с представителями клуба".



"Клуб не ставил передо мной никаких целей. Они просто хотят провести сезон, сражаясь во всех соревнованиях. К марту-апрелю мы все еще должны участвовать во всех соревнованиях, а затем посмотрим, будут ли у нас какие-либо более конкретные цели", — цитирует Сарри Sky Sports.



Согласно слухам, перед подписанием контракта Сарри пришлось заверить "синих", что он не сексист и не расист. Маурицио надеется, что его поведение в Англии не даст поводов вспоминать об ошибках прошлого.



"Люди совершают ошибки. Одну из этих ошибок я совершил, когда был зол, другую — в общении с журналистом, с которой я обменивался шутками на протяжении трех лет. Мои слова неверно истолковали".



"Те, кто знают меня, определенно не могут назвать меня гомофобом, сексистом или расистом. Думаю, я крайне открытый человек. Надеюсь, я смогу показать это, когда буду работать и жить здесь".



"Когда кто-то ошибается, необходимо извиниться. Надеюсь, у вас будет возможность узнать меня получше и очень быстро об этом забыть", — сообщил Сарри.



На "Стэмфорд Бридж" Маурицио прибыл как тренер, который за свою карьеру не выиграл ни одного трофея. Однако в этом Сарри тоже не видит повода для беспокойства.



"Это правда, я ничего не выиграл, но я трудился в Серии А четыре или пять лет, и за это время никто ничего не выиграл, кроме "Ювентуса".



"Думаю, мы очень хорошо трудились, и разница между хорошей работой и победами минимальна. Если честно, я надеюсь восполнить этот пробел с "Челси", — добавил Сарри.