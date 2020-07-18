Алиссон переходит в "Ливерпуль"

Алиссон "Ливерпуль" заключил сделку по приобретению голкипера "Ромы" Алиссона стоимостью 75 миллионов евро (67 млн. фунтов).

Ранее в среду стало известно, что "красные" согласовали размер компенсации с "Ромой" за первого номера сборной Бразилии, однако этот трансфер все еще мог сорваться, если бы в борьбу за Алиссона вступили "Челси" или "Реал".

Теперь опасения окончательно улетучились. Как сообщает Sky Sports, сделка состоялась и будет официально подтверждена после прохождения 25-летним голкипером медицинского обследования.

Прямо сейчас Алиссон вылетает из Рима в Англию. Сообщается, что бразилец уже согласовал условия личного контракта, поэтому медобследование остается последней формальностью.

Добавим, что этот трансфер сделает Алиссона самым дорогим голкипером в мире.



Метки Алиссон, Ливерпуль, Рома, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 18.07.2018 18:30

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Последние комментарии:




  1. lfc-mad-fan13 18.07.2018 19:05 # lfc-mad-fan13
    Ливерпуль - АМГ
    Щолскей - Приора

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  2. chr1s8rown 18.07.2018 19:04 # chr1s8rown
    шельси- шиоми
    ЛФК- айфон

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  3. don-antonio 18.07.2018 19:04 # don-antonio
    Колбаса поехавшая. За среднего игрока такие бабки

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  4. meshuggah 18.07.2018 18:59 # meshuggah
    Е6ать ска дауны ахахахах
    За эту односезонку отвалить 70 лямов орууу с портовой помойки
    Ахахахах пись на вас
    тенью кариуса окажется скриньте

    (ответить)

  5. lfc-mad-fan13 18.07.2018 18:59 # lfc-mad-fan13
    Всё происходит как я и предсказывал

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  6. karandash 18.07.2018 18:58 # karandash
    Вирджил, Чемберлен, а теперь ещё и Алисон, сколько можно дразнить пенсов?

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  7. alexomck 18.07.2018 18:58 # alexomck
    сити так и останется с нулячим эдерсоном, сарри будет кабальеру развивать, про ларису петуховну и говорить нечего, все всё видели.

    только два клуба эйпиэл с топ воротчиками и это при том, что мю с пулькой играют в красивый атакующий футбол, где у вратарей работы минимум. сити с челсями двухэтажные автобусы городят и терпят под обстрелом большую часть игр.

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  8. only--liverpool 18.07.2018 18:53 # only--liverpool
    Бля как же охуенно быть болелом Великого Ливерпуля...

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  9. memfis63 18.07.2018 18:47 # memfis63
    азаззаза
    75лямов за односезонку
    Арсенал за 20-ник закрыл Лено =) каифф

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  10. redman31 18.07.2018 18:47 # redman31
    Бразильский кариус

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  11. only--liverpool 18.07.2018 18:47 # only--liverpool
    Кайфую поссоны!!!

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  12. electric 18.07.2018 18:46 # electric
    Это вам не почбу за сотку брать.
    Просто т о п а р и.

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  13. hollywood-hoe 18.07.2018 18:45 # hollywood-hoe
    Там болелы Ромы тоже походу на базу ворвались и ебушатни игрокам начистили, что все сьебуют потихому

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  14. liverfun 18.07.2018 18:41 # liverfun
    приобретения всегда радуют, если ливерпуль за ним так долго гонялся, да еще отваливает за него немало денег, то надеюсь не прогадают. история похожа на переход ван дейка, который топово усилил клуб.
    а мончи из ромы еще месяц назад пел, что лично встанет в ворота, если аллисона продадут.
    очередное топовое трансферное окно от топа и руководства

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  15. only--liverpool 18.07.2018 18:39 # only--liverpool
    When you walk through a storm,
    Hold your head up high
    And don't be afraid of the dark.
    At the end of the storm,
    There's a golden sky
    And a sweet silver song of a lark.

    Walk on through the wind.
    Walk on through the rain,
    Though your dreams
    Be tossed and blown.
    Walk on. Walk on.

    When you walk through a storm,
    Hold your head up high
    And don't be afraid of the dark.
    At the end of the storm,
    There's a golden sky
    And a sweet silver song of a lark.

    Walk on through the wind.
    Walk on through the rain,
    Though your dreams
    Be tossed and blown.
    Walk on. Walk on with hope,
    Hope in your heart
    And you'll never walk alone.
    You'll never walk alone.
    You'll never walk alone.

    (ответить)

  16. mikkiynwa 18.07.2018 18:37 # mikkiynwa
    На пенсов снова нассали. Астанавись, Ливерпуль

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  17. mr-ololo 18.07.2018 18:37 # mr-ololo
    А как же Кариус и Мигнолет? Два топаря же были у скузи.

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  18. hollywood-hoe 18.07.2018 18:36 # hollywood-hoe
    Фу блять, пиздачина вся в каких-то угрях
    Чмо мерзкое, создан для игры за колбасу

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  19. vyrentz 18.07.2018 18:36 # vyrentz
    Топчики подъехали.

    Настало время сказочных историй о том, как он не нужен Челси, и о том, что ЛФК переплатил. Причем, от тех же Андерсонов, что язвили по поводу Кариус и трансферного молчания клуба по его замене. Жопы хейтеров будут полыхать неделями.

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  20. electric 18.07.2018 18:33 # electric
    Первый!

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