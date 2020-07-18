Алиссон переходит в "Ливерпуль"

"Ливерпуль" заключил сделку по приобретению голкипера "Ромы" Алиссона стоимостью 75 миллионов евро (67 млн. фунтов).

Ранее в среду стало известно, что "красные" согласовали размер компенсации с "Ромой" за первого номера сборной Бразилии, однако этот трансфер все еще мог сорваться, если бы в борьбу за Алиссона вступили "Челси" или "Реал".



Теперь опасения окончательно улетучились. Как сообщает Sky Sports, сделка состоялась и будет официально подтверждена после прохождения 25-летним голкипером медицинского обследования.



Прямо сейчас Алиссон вылетает из Рима в Англию. Сообщается, что бразилец уже согласовал условия личного контракта, поэтому медобследование остается последней формальностью.



Добавим, что этот трансфер сделает Алиссона самым дорогим голкипером в мире.