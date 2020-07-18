Алиссон переходит в "Ливерпуль"
"Ливерпуль" заключил сделку по приобретению голкипера "Ромы" Алиссона стоимостью 75 миллионов евро (67 млн. фунтов).
Ранее в среду стало известно, что "красные" согласовали размер компенсации с "Ромой" за первого номера сборной Бразилии, однако этот трансфер все еще мог сорваться, если бы в борьбу за Алиссона вступили "Челси" или "Реал".
Теперь опасения окончательно улетучились. Как сообщает Sky Sports, сделка состоялась и будет официально подтверждена после прохождения 25-летним голкипером медицинского обследования.
Прямо сейчас Алиссон вылетает из Рима в Англию. Сообщается, что бразилец уже согласовал условия личного контракта, поэтому медобследование остается последней формальностью.
Добавим, что этот трансфер сделает Алиссона самым дорогим голкипером в мире.
18.07.2018 18:30
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Последние комментарии:
Ливерпуль - АМГ
Щолскей - Приора
(ответить)
шельси- шиоми
ЛФК- айфон
(ответить)
Колбаса поехавшая. За среднего игрока такие бабки
(ответить)
Е6ать ска дауны ахахахах
За эту односезонку отвалить 70 лямов орууу с портовой помойки
Ахахахах пись на вас
тенью кариуса окажется скриньте
(ответить)
Всё происходит как я и предсказывал
(ответить)
Вирджил, Чемберлен, а теперь ещё и Алисон, сколько можно дразнить пенсов?
(ответить)
сити так и останется с нулячим эдерсоном, сарри будет кабальеру развивать, про ларису петуховну и говорить нечего, все всё видели.
только два клуба эйпиэл с топ воротчиками и это при том, что мю с пулькой играют в красивый атакующий футбол, где у вратарей работы минимум. сити с челсями двухэтажные автобусы городят и терпят под обстрелом большую часть игр.
(ответить)
Бля как же охуенно быть болелом Великого Ливерпуля...
(ответить)
азаззаза
75лямов за односезонку
Арсенал за 20-ник закрыл Лено =) каифф
(ответить)
Бразильский кариус
(ответить)
Кайфую поссоны!!!
(ответить)
Это вам не почбу за сотку брать.
Просто т о п а р и.
(ответить)
Там болелы Ромы тоже походу на базу ворвались и ебушатни игрокам начистили, что все сьебуют потихому
(ответить)
приобретения всегда радуют, если ливерпуль за ним так долго гонялся, да еще отваливает за него немало денег, то надеюсь не прогадают. история похожа на переход ван дейка, который топово усилил клуб.
а мончи из ромы еще месяц назад пел, что лично встанет в ворота, если аллисона продадут.
очередное топовое трансферное окно от топа и руководства
(ответить)
When you walk through a storm,
Hold your head up high
And don't be afraid of the dark.
At the end of the storm,
There's a golden sky
And a sweet silver song of a lark.
Walk on through the wind.
Walk on through the rain,
Though your dreams
Be tossed and blown.
Walk on. Walk on.
When you walk through a storm,
Hold your head up high
And don't be afraid of the dark.
At the end of the storm,
There's a golden sky
And a sweet silver song of a lark.
Walk on through the wind.
Walk on through the rain,
Though your dreams
Be tossed and blown.
Walk on. Walk on with hope,
Hope in your heart
And you'll never walk alone.
You'll never walk alone.
You'll never walk alone.
(ответить)
На пенсов снова нассали. Астанавись, Ливерпуль
(ответить)
А как же Кариус и Мигнолет? Два топаря же были у скузи.
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Фу блять, пиздачина вся в каких-то угрях
Чмо мерзкое, создан для игры за колбасу
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Топчики подъехали.
Настало время сказочных историй о том, как он не нужен Челси, и о том, что ЛФК переплатил. Причем, от тех же Андерсонов, что язвили по поводу Кариус и трансферного молчания клуба по его замене. Жопы хейтеров будут полыхать неделями.
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Первый!
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