Парлор одобряет решение Уилшира уйти в "Вест Хэм"

Бывший полузащитник "Арсенала" Рэй Парлор одобрил решение воспитанника "канониров" Джека Уилшира уйти в "Вест Хэм".

Ранее этим летом Уилшир отверг предложение родного клуба о новом контракте и отправился свободным агентом в "Вест Хэм", который после назначения главным тренером Мануэля Пеллегрини чрезвычайно активен на трансферном рынке.



Объясняя мотивы своего решения, Джек говорил, что новый наставник "канониров" Унаи Эмери видел в нем лишь игрока ротации. Поэтому Парлор рад, что Уилшир выбрал клуб, где сможет играть регулярно.



"Джек Уилшир оказался перед сложным решением, и это было его решение. Он встретился с тренером и понял, что может быть только третьим или четвертым выбором на своей позиции. Ему же требовалось играть, ведь он так сильно соскучился по футболу".



"Я подавлен тем, что он ушел, потому что я бы хотел и дальше видеть его в футболке "Арсенала", но в то же время я доволен, что он ушел в другой клуб, чтобы играть в футбол, потому что нет ничего хуже упорно тренироваться всю неделю и затем сидеть на трибунах".



"Вест Хэм" совершил очень хорошее приобретение. Мы всегда акцентируем внимание на его проблемах со здоровьем, но все мы знаем, насколько он хорош, когда в форме. Теперь "Вест Хэму" нужно контролировать это", — цитирует Парлора Sky Sports.