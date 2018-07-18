Сарри не смог пообещать, что Куртуа и Азар останутся в "Челси"
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри не смог пообещать, что голкипер Тибо Куртуа и плеймейкер Эден Азар останутся на "Стэмфорд Бридж".
Согласно слухам, "Реал" всерьез настроен приобрести двух игроков сборной Бельгии у "синих". Некоторые издания поспешили сообщить, что Королевский клуб вступил в переговоры по Тибо с Эденом или даже сделал свои предложения.
На своей первой пресс-конференции в новой роли Сарри отказался внести какую-либо ясность на этот счет. 59-летний итальянец лишь отметил, что он просто тренер и не принимает решений насчет трансферов.
"Мы всегда хотим сохранить сильнейших игроков. Этого хочет каждый тренер, этого хочет каждый клуб. Я бы хотел прояснить, что чувствую себя больше тренером, который делает свою работу на поле, нежели менеджером".
"Я тот тренер, на которого трансферный рынок наводит скуку. Я не заинтересован в этом. Думаю, наша задача — расти с имеющимися игроками", — цитирует Сарри Evening Standard.
18.07.2018 17:00
Просмотров: 828
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Думаю, наша задача — расти с имеющимися игроками
Источник: http://fapl.ru/posts/63904/#reply
кабальеро вместо куртуа, педро вместо азара
чемпиони!
(ответить)
станет топом, а не клопом
(ответить)
ну и норм. если не хотят играть - пусть уёбен зе битте
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий