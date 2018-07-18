Сарри не смог пообещать, что Куртуа и Азар останутся в "Челси"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри не смог пообещать, что голкипер Тибо Куртуа и плеймейкер Эден Азар останутся на "Стэмфорд Бридж".

Согласно слухам, "Реал" всерьез настроен приобрести двух игроков сборной Бельгии у "синих". Некоторые издания поспешили сообщить, что Королевский клуб вступил в переговоры по Тибо с Эденом или даже сделал свои предложения.



На своей первой пресс-конференции в новой роли Сарри отказался внести какую-либо ясность на этот счет. 59-летний итальянец лишь отметил, что он просто тренер и не принимает решений насчет трансферов.



"Мы всегда хотим сохранить сильнейших игроков. Этого хочет каждый тренер, этого хочет каждый клуб. Я бы хотел прояснить, что чувствую себя больше тренером, который делает свою работу на поле, нежели менеджером".



"Я тот тренер, на которого трансферный рынок наводит скуку. Я не заинтересован в этом. Думаю, наша задача — расти с имеющимися игроками", — цитирует Сарри Evening Standard.