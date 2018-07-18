Сарри не смог пообещать, что Куртуа и Азар останутся в "Челси"

Маурицио Сарри Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри не смог пообещать, что голкипер Тибо Куртуа и плеймейкер Эден Азар останутся на "Стэмфорд Бридж".

Согласно слухам, "Реал" всерьез настроен приобрести двух игроков сборной Бельгии у "синих". Некоторые издания поспешили сообщить, что Королевский клуб вступил в переговоры по Тибо с Эденом или даже сделал свои предложения.

На своей первой пресс-конференции в новой роли Сарри отказался внести какую-либо ясность на этот счет. 59-летний итальянец лишь отметил, что он просто тренер и не принимает решений насчет трансферов.

"Мы всегда хотим сохранить сильнейших игроков. Этого хочет каждый тренер, этого хочет каждый клуб. Я бы хотел прояснить, что чувствую себя больше тренером, который делает свою работу на поле, нежели менеджером".

"Я тот тренер, на которого трансферный рынок наводит скуку. Я не заинтересован в этом. Думаю, наша задача — расти с имеющимися игроками", — цитирует Сарри Evening Standard.



Метки Азар, Куртуа, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.07.2018 17:00

Количество просмотров Просмотров: 828

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  1. alexomck 18.07.2018 17:16 # alexomck
    Думаю, наша задача — расти с имеющимися игроками

    Источник: http://fapl.ru/posts/63904/#reply

    кабальеро вместо куртуа, педро вместо азара
    чемпиони!

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  2. lancerlancer1 18.07.2018 17:09 # lancerlancer1
    станет топом, а не клопом

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  3. monsieurgood 18.07.2018 17:08 # monsieurgood
    ну и норм. если не хотят играть - пусть уёбен зе битте

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