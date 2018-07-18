Зинченко покинет "Сити" в это трансферное окно

Александр Зинченко "Манчестер Сити" планирует расстаться с атакующим полузащитником Александром Зинченко этим летом, несмотря на то, что игрок поехал с командой Хосепа Гвардиола в предсезонное турне.

Ранее в июле стало известно, что новичок Премьер-Лиги "Вулверхэмптон" предложил 16 миллионов фунтов за 21-летнего украинца, который также способен сыграть вингбека. Плюс интерес к экс-игроку "Уфы" приписывают "Фулхэму".

Несмотря на все эти спекуляции, Зинченко улетел с "горожанами" в Америку, однако Sky Sports ожидает, что Александр все равно сменит клуб в это трансферное окно.

В новом сезоне Александру было бы сложно рассчитывать на игровую практику в "Сити" из-за выздоровления Бенжамена Менди и появления такого сильного конкурента, как Рияд Махрез. Поэтому Гвардиола не собирается препятствовать уходу талантливого игрока в другой клуб.

Добавим, в прошлом сезоне Зинченко провел 16 матчей за "горожан", включая восемь в Премьер-Лиге, что позволило ему получить чемпионскую медаль.



Метки Зинченко, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 18.07.2018 16:00

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  1. monsieurgood 18.07.2018 16:13 # monsieurgood
    не по сеньке шапка. думаю, в другом клубе (поменьше) все будет огонь

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  2. radik86radik 18.07.2018 16:08 # radik86radik
    Ну все, ща у кастрюлеголовых шумеров заполыхает не по детски)))

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  3. only--liverpool 18.07.2018 16:03 # only--liverpool
    Шити - кладбище футболистов. Было, есть и будет. Аминь!

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