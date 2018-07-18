Зинченко покинет "Сити" в это трансферное окно

"Манчестер Сити" планирует расстаться с атакующим полузащитником Александром Зинченко этим летом, несмотря на то, что игрок поехал с командой Хосепа Гвардиола в предсезонное турне.

Ранее в июле стало известно, что новичок Премьер-Лиги "Вулверхэмптон" предложил 16 миллионов фунтов за 21-летнего украинца, который также способен сыграть вингбека. Плюс интерес к экс-игроку "Уфы" приписывают "Фулхэму".



Несмотря на все эти спекуляции, Зинченко улетел с "горожанами" в Америку, однако Sky Sports ожидает, что Александр все равно сменит клуб в это трансферное окно.



В новом сезоне Александру было бы сложно рассчитывать на игровую практику в "Сити" из-за выздоровления Бенжамена Менди и появления такого сильного конкурента, как Рияд Махрез. Поэтому Гвардиола не собирается препятствовать уходу талантливого игрока в другой клуб.



Добавим, в прошлом сезоне Зинченко провел 16 матчей за "горожан", включая восемь в Премьер-Лиге, что позволило ему получить чемпионскую медаль.