"Тоттенхэм" договаривается о покупке Грилиша

"Тоттенхэм" ведет переговоры о приобретении полузащитника "Астон Виллы" Джека Грилиша.

Ранее в июле Стив Брюс подтвердил, что из-за финансовых проблем своего клуба распродажа ведущих игроков "неизбежна". Среди тех, кто выставлен на трансфер, главный тренер "вилланов" назвал и 22-летнего Грилиша.



Как стало известно Sky Sports, клуб с "Вилла Парк" оценивает Джека в 30-40 миллионов фунтов, однако президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви надеется сбить цену, используя в качестве рычага срочную потребность бирмингемского клуба в деньгах.



В данный момент стороны продолжают переговоры, а Daily Mirror добавляет, что главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, еще не совершивший ни одного приобретения этим летом, надеется взять Грилиша в предсезонное турне по Америке. "Шпоры" улетают в Лос-Анджелес уже в воскресенье.