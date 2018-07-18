"Тоттенхэм" договаривается о покупке Грилиша

Джек Грилиш "Тоттенхэм" ведет переговоры о приобретении полузащитника "Астон Виллы" Джека Грилиша.

Ранее в июле Стив Брюс подтвердил, что из-за финансовых проблем своего клуба распродажа ведущих игроков "неизбежна". Среди тех, кто выставлен на трансфер, главный тренер "вилланов" назвал и 22-летнего Грилиша.

Как стало известно Sky Sports, клуб с "Вилла Парк" оценивает Джека в 30-40 миллионов фунтов, однако президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви надеется сбить цену, используя в качестве рычага срочную потребность бирмингемского клуба в деньгах.

В данный момент стороны продолжают переговоры, а Daily Mirror добавляет, что главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, еще не совершивший ни одного приобретения этим летом, надеется взять Грилиша в предсезонное турне по Америке. "Шпоры" улетают в Лос-Анджелес уже в воскресенье.



Метки Астон Вилла, Грилиш, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 18.07.2018 15:00

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Последние комментарии:




  1. firmino9 18.07.2018 15:41 # firmino9
    Вся основа Тоттенхэма оставалась на чм до последнего дня, в августе кто будет играть?

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  2. gary47 18.07.2018 15:09 # gary47
    Хорошая смена для Джоуи Бартона подрастает)

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