"Ливерпуль" согласовал стоимость Алиссона

Алиссон "Ливерпуль" согласовал размер компенсации за голкипера "Ромы" и сборной Бразилии Алиссона.

Только накануне стало известно, что "красные" сделали первое предложение по Алиссону в размере 62 миллионов фунтов. Спустя еще несколько часов "Ливерпуль" выдвинул второе предложение по 25-летнему бразильцк.

Если верить The Telegraph, "Рома" согласилась на сумму в 67 миллионов фунтов, и теперь у мерсисайдского клуба есть право вступить в переговоры с самим Алиссоном о личном контракте. Как только компромисс с игроком будет достигнут, клубы приступят к оформлению всех необходимых бумаг.

Издание уточняет, что решение остается за самим вратарем. Он может принять условия "Ливерпуля" или дождаться предложения от "Челси": "синие" тоже рассматривают вариант с покупкой Алиссона на случай ухода Тибо Куртуа, но пока не обращались к "Роме" с предложением.

В мерсисайдском клубе надеются, что давний интерес к голкиперу сыграют свою роль в его решении. Еще зимой "Ливерпуль" подумывал о приобретении Алиссона, но главный тренер Юрген Клопп доверился своему соотечественнику Лорису Кариусу, о чем на финише сезона крепко пожалел.




Метки Алиссон, Ливерпуль, Рома

Автор foxmcfc   

Дата 18.07.2018 14:25

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  1. kojan 18.07.2018 15:43 # kojan
    Издание уточняет, что решение остается за самим вратарем. Он может принять условия "Ливерпуля" или дождаться предложения от "Челси":

    Источник: http://fapl.ru/posts/63901/
    1)право послать на *** красных остаётся за Алиссоном, т.е. мнение лузерфуя не имеет ни какого значения. Ещё раз указали "великому" клубу, что он просто нет никто и звать никак и обошлись с ним.как с ливерными пирожками, хотим съедим, хотим в мусорку выбросим - опустили до статистов на трансферном рынке, которого можно подоить...
    2)Алиссон ждёт предложения синих т.е. кто больше денюжек придложит. Из чего следует, что денюжки колбасных его не очень притягивают, а победы, медали, кубки, грамоты вторично, по причине их в лузерпулене не бывает и в ближайшие 30 лет не предвидится. Типичное поведение наёмника-временщика, где личные финансовые интересы превыше всего!
    3)Синие таких денег за него платить не будут. У Абрамовича всё-таки в голове мозги, а не начинка ливерных пирожков, как у Клоппа. Если синим Алиссон нужен, то они просто предложат ему больше и чУмаданы ушли в другую сторону. Вариант с Чехом для них предпочтительней по всем параметрам, опыт, класс, бывший свой, меньше по деньгам и т.д.
    Вывод: лузерпуль будет иметь самого дорогого заща, ливер будет иметь самого дорогого воротчика и ливерню как имели так и будут иметь и дальше...

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  2. firmino9 18.07.2018 15:42 # firmino9
    у пенсов бомбит

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  3. hammersmith 18.07.2018 15:42 # hammersmith
    ibat клопп психанул - кейта, фабиньо, шакири, алисон, фекир, гризман, мбаппе

    коутиньо уже просится обратно

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  4. dormidont 18.07.2018 15:39 # dormidont
    Притушить горенье очагов пенсопомоешных фоннадов - магия Шмеля.

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  5. dormidont 18.07.2018 15:38 # dormidont
    Норм Ливапол поджог натертые пердулi пенсив.

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  6. alexomck 18.07.2018 15:37 # alexomck
    топ-5 лучших вратарей в 21 веке:

    1. Де Хеа/Алиссон
    2. ВДС
    3. Рейна
    4. Нойер
    5. Буффон

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  7. mcferson 18.07.2018 15:36 # mcferson
    Миха Техномаг

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  8. alexomck 18.07.2018 15:26 # alexomck
    послал челси, а сити даж не попытался. у мю у пульки история и бабки, у челси с ситями кроме бабок ничего нет за душой. ну там еще шпорки объедки собирают и свои деревья растят для реала, да.

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  9. sellman 18.07.2018 15:26 # sellman
    Пришло время напомнить портовым отморам:

    • Век: XXI
    • Челси: 17 трофеев (5 чемпионств)
    • ЛФК: 11 трофеев (0 чемпионств)

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  10. olegxit 18.07.2018 15:25 # olegxit
    Норм. Два топовых кипера в составе.. точно чемпионами станут. Ещё на замену топового дефа взять.. чтоб хорвата подменял..

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  11. mata05 18.07.2018 15:24 # mata05
    топарь мо цалах среалу уже не нужен что ли

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  12. bezviz 18.07.2018 15:24 # bezviz
    хахахааа за 70 млн))) покупайте плиз, на ЧМ он намного хуже Куртуа был)

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  13. beatles-red 18.07.2018 15:18 # beatles-red
    Ебать мы мешки. Самый дорогой защ, самый дорогой вратарь будут бегать на Энфе и проебывать в финалах

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  14. psycho1 18.07.2018 15:17 # psycho1
    75 лямов евро за очередного дыркача. Клоп вратарей лично выбирает что ли? Почему каждый раз такое позорище?

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  15. contrario 18.07.2018 15:15 # contrario
    мешки одноразовые

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  16. only--liverpool 18.07.2018 15:14 # only--liverpool
    Еще будут трансферы или бюджет исчерпан?

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  17. vertigo-92 18.07.2018 15:10 # vertigo-92
    Только дауненок будет отрицать значимость этого топового трансфера для нашего клуба. Переход таких топов как Алиса и ВВД только подтверждают намерение руководства. Подпишем топ 10 и след сезон можно не начинать, всем итак все ясно, что пенсы обоссаны)

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  18. chr1s8rown 18.07.2018 15:09 # chr1s8rown
    ЙЕСССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССС!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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  19. bushwacka 18.07.2018 15:07 # bushwacka
    Ор выше гор, от долбоjobав-хйтеров ЛФК ))) На какую стадию долбоебизма они идут, чтобы высрать какую-то куету про ЛФК ))))
    Улыбают ебанаты ))))

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  20. imfake 18.07.2018 15:04 # imfake
    не перейдет, скриньте
    у ФК бомжарня нет таких денег

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