"Ливерпуль" согласовал стоимость Алиссона
"Ливерпуль" согласовал размер компенсации за голкипера "Ромы" и сборной Бразилии Алиссона.
Только накануне стало известно, что "красные" сделали первое предложение по Алиссону в размере 62 миллионов фунтов. Спустя еще несколько часов "Ливерпуль" выдвинул второе предложение по 25-летнему бразильцк.
Если верить The Telegraph, "Рома" согласилась на сумму в 67 миллионов фунтов, и теперь у мерсисайдского клуба есть право вступить в переговоры с самим Алиссоном о личном контракте. Как только компромисс с игроком будет достигнут, клубы приступят к оформлению всех необходимых бумаг.
Издание уточняет, что решение остается за самим вратарем. Он может принять условия "Ливерпуля" или дождаться предложения от "Челси": "синие" тоже рассматривают вариант с покупкой Алиссона на случай ухода Тибо Куртуа, но пока не обращались к "Роме" с предложением.
В мерсисайдском клубе надеются, что давний интерес к голкиперу сыграют свою роль в его решении. Еще зимой "Ливерпуль" подумывал о приобретении Алиссона, но главный тренер Юрген Клопп доверился своему соотечественнику Лорису Кариусу, о чем на финише сезона крепко пожалел.
18.07.2018 14:25
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Издание уточняет, что решение остается за самим вратарем. Он может принять условия "Ливерпуля" или дождаться предложения от "Челси":
Источник: http://fapl.ru/posts/63901/
1)право послать на *** красных остаётся за Алиссоном, т.е. мнение лузерфуя не имеет ни какого значения. Ещё раз указали "великому" клубу, что он просто нет никто и звать никак и обошлись с ним.как с ливерными пирожками, хотим съедим, хотим в мусорку выбросим - опустили до статистов на трансферном рынке, которого можно подоить...
2)Алиссон ждёт предложения синих т.е. кто больше денюжек придложит. Из чего следует, что денюжки колбасных его не очень притягивают, а победы, медали, кубки, грамоты вторично, по причине их в лузерпулене не бывает и в ближайшие 30 лет не предвидится. Типичное поведение наёмника-временщика, где личные финансовые интересы превыше всего!
3)Синие таких денег за него платить не будут. У Абрамовича всё-таки в голове мозги, а не начинка ливерных пирожков, как у Клоппа. Если синим Алиссон нужен, то они просто предложат ему больше и чУмаданы ушли в другую сторону. Вариант с Чехом для них предпочтительней по всем параметрам, опыт, класс, бывший свой, меньше по деньгам и т.д.
Вывод: лузерпуль будет иметь самого дорогого заща, ливер будет иметь самого дорогого воротчика и ливерню как имели так и будут иметь и дальше...
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у пенсов бомбит
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ibat клопп психанул - кейта, фабиньо, шакири, алисон, фекир, гризман, мбаппе
коутиньо уже просится обратно
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Притушить горенье очагов пенсопомоешных фоннадов - магия Шмеля.
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Норм Ливапол поджог натертые пердулi пенсив.
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топ-5 лучших вратарей в 21 веке:
1. Де Хеа/Алиссон
2. ВДС
3. Рейна
4. Нойер
5. Буффон
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Миха Техномаг
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послал челси, а сити даж не попытался. у мю у пульки история и бабки, у челси с ситями кроме бабок ничего нет за душой. ну там еще шпорки объедки собирают и свои деревья растят для реала, да.
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Пришло время напомнить портовым отморам:
• Век: XXI
• Челси: 17 трофеев (5 чемпионств)
• ЛФК: 11 трофеев (0 чемпионств)
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Норм. Два топовых кипера в составе.. точно чемпионами станут. Ещё на замену топового дефа взять.. чтоб хорвата подменял..
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топарь мо цалах среалу уже не нужен что ли
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хахахааа за 70 млн))) покупайте плиз, на ЧМ он намного хуже Куртуа был)
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Ебать мы мешки. Самый дорогой защ, самый дорогой вратарь будут бегать на Энфе и проебывать в финалах
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75 лямов евро за очередного дыркача. Клоп вратарей лично выбирает что ли? Почему каждый раз такое позорище?
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мешки одноразовые
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Еще будут трансферы или бюджет исчерпан?
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Только дауненок будет отрицать значимость этого топового трансфера для нашего клуба. Переход таких топов как Алиса и ВВД только подтверждают намерение руководства. Подпишем топ 10 и след сезон можно не начинать, всем итак все ясно, что пенсы обоссаны)
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ЙЕСССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССС!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Ор выше гор, от долбоjobав-хйтеров ЛФК ))) На какую стадию долбоебизма они идут, чтобы высрать какую-то куету про ЛФК ))))
Улыбают ебанаты ))))
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не перейдет, скриньте
у ФК бомжарня нет таких денег
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