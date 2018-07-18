"Ливерпуль" согласовал стоимость Алиссона

"Ливерпуль" согласовал размер компенсации за голкипера "Ромы" и сборной Бразилии Алиссона.

Только накануне стало известно, что "красные" сделали первое предложение по Алиссону в размере 62 миллионов фунтов. Спустя еще несколько часов "Ливерпуль" выдвинул второе предложение по 25-летнему бразильцк.



Если верить The Telegraph, "Рома" согласилась на сумму в 67 миллионов фунтов, и теперь у мерсисайдского клуба есть право вступить в переговоры с самим Алиссоном о личном контракте. Как только компромисс с игроком будет достигнут, клубы приступят к оформлению всех необходимых бумаг.



Издание уточняет, что решение остается за самим вратарем. Он может принять условия "Ливерпуля" или дождаться предложения от "Челси": "синие" тоже рассматривают вариант с покупкой Алиссона на случай ухода Тибо Куртуа, но пока не обращались к "Роме" с предложением.



В мерсисайдском клубе надеются, что давний интерес к голкиперу сыграют свою роль в его решении. Еще зимой "Ливерпуль" подумывал о приобретении Алиссона, но главный тренер Юрген Клопп доверился своему соотечественнику Лорису Кариусу, о чем на финише сезона крепко пожалел.