Будущее Бенитеса в "Ньюкасла" остается под вопросом

Рафаэль Бенитес может покинуть пост главного тренера "Ньюкасла" из-за сохраняющихся разногласий с владельцем клуба Майком Эшли по окончании сезона 2018/19.

Как известно, Бенитес никогда не скрывал, что великолепно себя чувствует на "Сент Джеймс Парк" и обожает, как к нему относятся местные болельщики.



Однако с момента возвращения "сорок" в Премьер-Лигу год назад Бенитес неустанно конфликтует с Эшли, который отказывается поддержать испанского специалиста на трансферном рынке.



Этим летом "Ньюкаслу" лишь удалось выкупить голкипера Мартина Дубравку, подписать свободным агентом Ки Сун Юна и повторно арендовать Кенеди. Такое усиление Рафаэль считает недостаточным.



Как сообщает Sunderland Echo, из-за нежелания Эшли инвестировать в качественных игроков Бенитес отказывается от продления своего контракта, истекающего через год. Если Майк не изменит свое отношение к клубу, Рафаэль будет готов покинуть "Ньюкасл" по окончании предстоящего сезона.



Меж тем, Бенитес признал, что для дальнейших приобретений ему сперва необходимо продать кого-нибудь из имеющихся игроков.



"Более-менее это выглядит именно так. Я вынужден оценивать, кого из наших игроков, имеющих рыночную стоимость, можно использовать, чтобы купить нужных игроков по правильной цене. Это не идеально, но мы стараемся изо всех сил. Я ожидал, что будет иначе, но мы постараемся получить наилучшее усиление в сложившейся ситуации", — сообщил Бенитес.



Хорошая новость для болельщиков "Ньюкасла" заключается в том, что этим летом Бенитес не уйдет из клуба. Такая возможность у Рафаэля была, но он отказался возглавить сборную Испании.



"Может быть, такой шанс и был. Но я все еще здесь, и я счастлив здесь. Я по-прежнему ощущаю себя молодым, поэтому у меня достаточно времени. Думаю, у Испании очень хорошая команда, и в будущем они будут выступать лучше", — цитирует Бенитеса Sky Sports.