Сократис: "Мхитарян может стать звездой Премьер-Лиги"

Новичок "Арсенала" Сократис Папастатопулос уверен, что его одноклубник Генрих Мхитарян может стать одним из лучших игроков в Премьер-Лиге.

В свое время греку довелось вместе с Мхитаряном выступать за дортмундскую "Боруссию", поэтому Сократис отлично осведомлен о качествах армянского плеймейкера.



И хотя у Генриха не сложилась карьера в "Манчестер Юнайтед", Папастатопулос убежден, что его партнер еще может стать одним из лучших игроков Премьер-Лиги.



"Он великолепно работает с мячом, неустанно трудится без мяча, ставит интересы команды выше своих собственных и очень часто создает моменты для партнеров".



"В заключительном сезоне за "Боруссию" он стал одним из лучших в Бундеслиге. Думаю, точно такого же статуса он может добиться и в Англии", - цитирует Сократиса Evening Standard.