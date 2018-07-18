Сократис: "Мхитарян может стать звездой Премьер-Лиги"
Новичок "Арсенала" Сократис Папастатопулос уверен, что его одноклубник Генрих Мхитарян может стать одним из лучших игроков в Премьер-Лиге.
В свое время греку довелось вместе с Мхитаряном выступать за дортмундскую "Боруссию", поэтому Сократис отлично осведомлен о качествах армянского плеймейкера.
И хотя у Генриха не сложилась карьера в "Манчестер Юнайтед", Папастатопулос убежден, что его партнер еще может стать одним из лучших игроков Премьер-Лиги.
"Он великолепно работает с мячом, неустанно трудится без мяча, ставит интересы команды выше своих собственных и очень часто создает моменты для партнеров".
"В заключительном сезоне за "Боруссию" он стал одним из лучших в Бундеслиге. Думаю, точно такого же статуса он может добиться и в Англии", - цитирует Сократиса Evening Standard.
18.07.2018 13:00
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так он ещё не звезда?
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