"Фулхэм" близок к покупке Митровича

"Фулхэм" близок к приобретению нападающего "Ньюкасла" Александара Митровича за 20 миллионов фунтов.

Напомним, что Митрович отыграл вторую половину прошлого сезона за "дачников" на правах аренды и помог команде вернуться в Премьер-Лигу. На счету Александара 20 матчей в Чемпионшипе и 12 голов.



Этим летом лондонцы рассчитывали выкупить трансфер 23-летнего серба, который неплохо проявил себя на Чемпионате Мира в России. И если верить Evening Standard, договоренность по Митровичу уже очень близка.



По информации источника, сделка обойдется "Фулхэму" в 20 миллионов фунтов, а переход состоится сразу после возвращения игрока из отпуска. "Ньюкасл" в свою очередь неплохо заработает на игроке, который три года назад обошелся в 13 млн. фунтов.