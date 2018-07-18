Руни уверен, что "Юнайтед" бросит вызов "Сити"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни не сомневается, что в новом сезоне "красные дьяволы" бросят вызов своим соседям из "Манчестер Сити" в борьбе за чемпионский титул Премьер-Лиги.

В прошлом сезоне клуб с "Олд Траффорд" отстал на 19 очков от соседей по городу, финишировав без трофеев. Однако Руни не поддерживает критику в адрес "Юнайтед" и верит, что на сей раз "дьяволы" дадут бой команде Пепа Гвардиолы.



"Юнайтед" остается большим клубом, и они обязательно бросят вызов "Сити" в новом сезоне. В прошлом сезоне им досталось от медиа, но все потому, что "Сити" выдал невероятный год. В любой другой сезон они могли бы выиграть титул".



"Да, они не взяли ни одного трофея, но я думаю, что они стали сильнее и перенесут эту уверенность на следующий сезон. Я верю, что они могут навязать борьбу "Сити".



"Я встречал много людей, которые говорили, что "Юнайтед" показывает не самую зрелищную игру. Но если взглянуть на таблицу, можно убедиться, что они забили кучу голов. Надеюсь, им не придется долго ждать, чтобы выиграть титул", - сообщил Руни BBC.