Пирес: "Эмери — лучшее приобретение "Арсенала"

Легенда "Арсенала" Робер Пирес считает, что лучшее приобретение "канониров" этим летом — главный тренер Унаи Эмери.

В это трансферное окно "Арсенал" подписал уже пятерых новичков, укрепив свой состав Берндом Лено, Сократисом Папастатопулосом, Штефаном Лихтштайнером, Лукасом Торрейрой и Маттео Гендузи.



Одновременно "канониры" сменили рулевого, пригласив на место Арсена Венгера, отработавшего в клубе 22 года, Унаи Эмери. Именно назначение испанца Пирес считает ключом к будущим победам.



"На мой взгляд, лучшее приобретение — это Унаи Эмери, главный тренер. Конечно, я верю в игроков, особенно в новичков. Однако для Эмери очень важно стартовать очень хорошо. Он знает, что оказался в большом клубе, где большое давление, но я думаю, он достаточно силен характером и духом".



"Он побеждал в Испании. Он побеждал во Франции. Он очень опытен, и я надеюсь, он будет успешен в "Арсенале", — сообщил Пирес Sky Sports.