Пирес: "Эмери — лучшее приобретение "Арсенала"

Унаи Эмери Легенда "Арсенала" Робер Пирес считает, что лучшее приобретение "канониров" этим летом — главный тренер Унаи Эмери.

В это трансферное окно "Арсенал" подписал уже пятерых новичков, укрепив свой состав Берндом Лено, Сократисом Папастатопулосом, Штефаном Лихтштайнером, Лукасом Торрейрой и Маттео Гендузи.

Одновременно "канониры" сменили рулевого, пригласив на место Арсена Венгера, отработавшего в клубе 22 года, Унаи Эмери. Именно назначение испанца Пирес считает ключом к будущим победам.

"На мой взгляд, лучшее приобретение — это Унаи Эмери, главный тренер. Конечно, я верю в игроков, особенно в новичков. Однако для Эмери очень важно стартовать очень хорошо. Он знает, что оказался в большом клубе, где большое давление, но я думаю, он достаточно силен характером и духом".

"Он побеждал в Испании. Он побеждал во Франции. Он очень опытен, и я надеюсь, он будет успешен в "Арсенале", — сообщил Пирес Sky Sports.



Метки Арсенал, Пирес, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 18.07.2018 10:00

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  1. mr-damian 18.07.2018 11:36 # mr-damian
    А еще пирес был уверен что арсенал обыграет атлетико

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  2. fc-oil 18.07.2018 11:08 # fc-oil
    Тренеришка еще даже сезон не начал, а уже лижут.

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  3. coon4 18.07.2018 10:59 # coon4
    Не успел отмыть язык от жопы венгера, уже в очко эмери засунул.

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  4. sisyazavr 18.07.2018 10:06 # sisyazavr
    Тролль

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