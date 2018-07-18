Сарри собирается избавиться от Бакайоко

Полузащитнику Тьемуэ Бакайоко нет места в планах нового главного тренера "Челси" Маурицио Сарри.

Напомним, Бакайоко перебрался на "Стэмфорд Бридж" лишь прошлым летом из "Монако" за 40 миллионов фунтов. По слухам, этот трансфер состоялся против желания Антонио Конте, предшественника Сарри.



23-летний француз не смог в полной мере заменить Неманью Матича, ушедшего в "Манчестер Юнайтед". Ждать, пока талантливый игрок, адаптируется к английскому футболу, Сарри не собирается.



Как сообщает Daily Star в эксклюзивном материале, Бакайоко станет одним из первых, с кого Сарри начнет чистку в "Челси". На прошлой неделе Маурицио заручился услугами своего бывшего подопечного по "Наполи" Жоржиньо и теперь готов указать Тьемуэ на дверь.



Помимо Бакайоко, под вопросом находится будущее и некоторых других больших игроков на "Стэмфорд Бридж", включая защитника Гари Кэхилла и нападающего Альваро Морату. Заменить первого может Даниэле Ругани, а второго — Гонсало Игуаин.