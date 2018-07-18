Старридж связывает свое будущее с "Ливерпулем"
Нападающий "Ливерпуля" Даниэль Старридж подтвердил свое намерение ворваться в планы главного тренера Юргена Клоппа на новый сезон.
Прошлый сезон оказался полностью потерян для Старриджа. В надежде обрести игровую практику, в январе Даниэль отправился в аренду в "Вест Бромвич", где даже не забил ни одного гола.
Естественно, что этим летом клубы спешат выстраиваться в очередь на 28-летнего англичанина, и тот был вынужден начать предсезонную подготовку с "красными".
На прошлой неделе Клопп уже заявил, что его дверь "всегда открыта" для Старриджа, и Даниэль жаждет воспользоваться этим шансом.
"Я вижу себя в "Ливерпуле". Надеюсь, я буду частью команды каждую неделю. Предсезонная подготовка проходит хорошо, поэтому мне нужно сосредоточиться на работе и увеличивать обороты. Я в восхищении по поводу предстоящего сезона и рад сюда вернуться", — цитирует Старриджа Daily Mirror.
18.07.2018 08:00
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Нападающий "Ливерпуля" Даниэль Старридж подтвердил свое намерение ворваться в планы главного тренера Юргена Клоппа на новый сезон.
Прошлый сезон оказался полностью потерян для Старриджа. В надежде обрести игровую практику, в январе Даниэль отправился в аренду в "Вест Бромвич", где даже не забил ни одного гола.
Естественно, что этим летом клубы спешат выстраиваться в очередь на 28-летнего англичанина, и тот был вынужден начать предсезонную подготовку с "красными".
На прошлой неделе Клопп уже заявил, что дверь в его лазарет "всегда открыта" для Старриджа, и Даниэль жаждет воспользоваться этим шансом.
"Я вижу себя в лазарете "Ливерпуля". Надеюсь, я буду частью койки каждую неделю. Предсезонная подготовка проходит хорошо, поэтому мне нужно сосредоточиться на работе и увеличивать травмы. Я в восхищении по поводу предстоящего сезона и рад сюда вернуться", — цитирует Старриджа Daily Mirror.
Источник: http://fapl.ru/posts/63894/?c=1
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Старридж настолько топ, что может забивать голы своим елдаком лежа на больничной койке
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В последнее время он даже двигается с трудом. Никакой легкости, как мешок картошки. Шансов нет.
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вместе с Солянкой на лавке будет бороться за последнию 10-ти минутку
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зря, сейчас челси захочет его вернуть
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Ну так то неплохой нап, если без напряга использовать, может нужные мячи ложить. Штук десять с него и хватит.
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Я уже забыл про такого футболиста, писец безжалостна судьба )
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самый талантливый игрок среди тех кому не дают покоя травмы
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Видеть ли Ливерпуль его у себя...
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Если продемонстрирует стабильность, то на позиции ЦН выиграет конкуренцию даже у Фирмино
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