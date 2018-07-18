Старридж связывает свое будущее с "Ливерпулем"

Даниэль Старридж Нападающий "Ливерпуля" Даниэль Старридж подтвердил свое намерение ворваться в планы главного тренера Юргена Клоппа на новый сезон.

Прошлый сезон оказался полностью потерян для Старриджа. В надежде обрести игровую практику, в январе Даниэль отправился в аренду в "Вест Бромвич", где даже не забил ни одного гола.

Естественно, что этим летом клубы спешат выстраиваться в очередь на 28-летнего англичанина, и тот был вынужден начать предсезонную подготовку с "красными".

На прошлой неделе Клопп уже заявил, что его дверь "всегда открыта" для Старриджа, и Даниэль жаждет воспользоваться этим шансом.

"Я вижу себя в "Ливерпуле". Надеюсь, я буду частью команды каждую неделю. Предсезонная подготовка проходит хорошо, поэтому мне нужно сосредоточиться на работе и увеличивать обороты. Я в восхищении по поводу предстоящего сезона и рад сюда вернуться", — цитирует Старриджа Daily Mirror.



Метки Ливерпуль, Старридж

Автор mihajlo   

Дата 18.07.2018 08:00

Количество просмотров Просмотров: 1032

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  1. mrjingles 18.07.2018 09:59 # mrjingles
    Нападающий "Ливерпуля" Даниэль Старридж подтвердил свое намерение ворваться в планы главного тренера Юргена Клоппа на новый сезон.

    Прошлый сезон оказался полностью потерян для Старриджа. В надежде обрести игровую практику, в январе Даниэль отправился в аренду в "Вест Бромвич", где даже не забил ни одного гола.

    Естественно, что этим летом клубы спешат выстраиваться в очередь на 28-летнего англичанина, и тот был вынужден начать предсезонную подготовку с "красными".

    На прошлой неделе Клопп уже заявил, что дверь в его лазарет "всегда открыта" для Старриджа, и Даниэль жаждет воспользоваться этим шансом.

    "Я вижу себя в лазарете "Ливерпуля". Надеюсь, я буду частью койки каждую неделю. Предсезонная подготовка проходит хорошо, поэтому мне нужно сосредоточиться на работе и увеличивать травмы. Я в восхищении по поводу предстоящего сезона и рад сюда вернуться", — цитирует Старриджа Daily Mirror.

    Источник: http://fapl.ru/posts/63894/?c=1

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  2. largo-winch 18.07.2018 09:51 # largo-winch
    Старридж настолько топ, что может забивать голы своим елдаком лежа на больничной койке

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  3. vyrentz 18.07.2018 09:23 # vyrentz
    В последнее время он даже двигается с трудом. Никакой легкости, как мешок картошки. Шансов нет.

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  4. cezar 18.07.2018 08:39 # cezar
    вместе с Солянкой на лавке будет бороться за последнию 10-ти минутку

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  5. alexomck 18.07.2018 08:25 # alexomck
    зря, сейчас челси захочет его вернуть

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  6. scouser2005 18.07.2018 08:24 # scouser2005
    Ну так то неплохой нап, если без напряга использовать, может нужные мячи ложить. Штук десять с него и хватит.

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  7. justnick 18.07.2018 08:23 # justnick
    Я уже забыл про такого футболиста, писец безжалостна судьба )

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  8. jack-willsher 18.07.2018 08:22 # jack-willsher
    самый талантливый игрок среди тех кому не дают покоя травмы

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  9. firmino9 18.07.2018 08:12 # firmino9
    Видеть ли Ливерпуль его у себя...

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  10. felixok 18.07.2018 08:09 # felixok
    Если продемонстрирует стабильность, то на позиции ЦН выиграет конкуренцию даже у Фирмино

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