Старридж связывает свое будущее с "Ливерпулем"

Нападающий "Ливерпуля" Даниэль Старридж подтвердил свое намерение ворваться в планы главного тренера Юргена Клоппа на новый сезон.

Прошлый сезон оказался полностью потерян для Старриджа. В надежде обрести игровую практику, в январе Даниэль отправился в аренду в "Вест Бромвич", где даже не забил ни одного гола.



Естественно, что этим летом клубы спешат выстраиваться в очередь на 28-летнего англичанина, и тот был вынужден начать предсезонную подготовку с "красными".



На прошлой неделе Клопп уже заявил, что его дверь "всегда открыта" для Старриджа, и Даниэль жаждет воспользоваться этим шансом.



"Я вижу себя в "Ливерпуле". Надеюсь, я буду частью команды каждую неделю. Предсезонная подготовка проходит хорошо, поэтому мне нужно сосредоточиться на работе и увеличивать обороты. Я в восхищении по поводу предстоящего сезона и рад сюда вернуться", — цитирует Старриджа Daily Mirror.