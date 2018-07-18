Венгер уверен, что Анри и Виейра смогут стать хорошими тренерами

Экс-наставник "Арсенала" Арсен Венгер считает, что из Тьерри Анри и Патрика Виейра получатся хорошие главные тренеры.

Ранее этим летом Виейра возглавил "Ниццу" из Лиги 1, а накануне стало известно, что Анри покинул должность телевизионного эксперта Sky Sports, чтобы сосредоточиться на тренерской карьере.



По мнению Венгера, его бывшие подопечные по "Арсеналу" обладают всеми необходимыми качествами, чтобы добиться успеха на новом поприще и доказать, что хорошие игроки могут становиться хорошими тренерами.



"Меня часто спрашивают, станут ли Тьерри Анри и Патрик Виейра хорошими тренерами. Я всегда отвечаю: "Да".



"Они обладают всеми качествами. Они умны, они знают футбол, у них прекрасный набор навыков, но готовы ли они жертвовать тем, чем необходимо жертвовать?"



"Тренерская работа — это одержимость, которая в твоей голове день и ночь. Ты просыпаешься в три ночи, думая о выборе состава, тактике, схеме..." — цитирует Венгера Daily Mirror.