"Эвертон" продвинулся в переговорах о покупке Малкома

Малком "Эвертон" добился существенного прогресса в переговорах о приобретении вингера "Бордо" Малкома.

Малком выступает за "Бордо" с января 2016, зарекомендовав себя одним из главных талантов Лиги 1. Серьезный интерес к 21-летнему бразильцу существовал еще в январе, однако в то время французский клуб дал обещание своему новому тренеру Гусу Пойету, что не продаст восходящую звезду посреди сезона.

После окончания сезона "Бордо" вновь задумался о выгодной продаже Малкома, интерес к которому приписывали "Арсеналу", "Тоттенхэму", "Манчестер Юнайтед" и "Баварии".

Однако Sky Sports стало известно, что в борьбе за талантливого игрока появился новый фаворит. По информации издания, в четверг представители "Эвертона" проведут очную встречу с президентом "Бордо" Стефаном Мартином по поводу трансфера Малкома.

"Ириски" готовы заплатить "Бордо" 30 миллионов фунтов плюс ряд бонусов в качестве компенсации, а самого Малкома манят контрактом с зарплатой в 80 тыс. фунтов в неделю.



Метки Бордо, Малком, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 18.07.2018 06:00

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  1. largo-winch 18.07.2018 07:01 # largo-winch
    "Эвертон" продвинулся в переговорах о покупке Малкома
    http://fapl.ru/posts/63892/

    "Тоттенхэм" лидирует в борьбе за Малкома
    http://fapl.ru/posts/59989/

    "Арсенал" близок к покупке Малкома
    http://fapl.ru/posts/59879/

    "Юнайтед" обсуждает покупку Малкома
    http://fapl.ru/posts/59440/


    Игра называется помогите Малколму выбрать клуб!

    (ответить)

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