"Эвертон" продвинулся в переговорах о покупке Малкома

"Эвертон" добился существенного прогресса в переговорах о приобретении вингера "Бордо" Малкома.

Малком выступает за "Бордо" с января 2016, зарекомендовав себя одним из главных талантов Лиги 1. Серьезный интерес к 21-летнему бразильцу существовал еще в январе, однако в то время французский клуб дал обещание своему новому тренеру Гусу Пойету, что не продаст восходящую звезду посреди сезона.



После окончания сезона "Бордо" вновь задумался о выгодной продаже Малкома, интерес к которому приписывали "Арсеналу", "Тоттенхэму", "Манчестер Юнайтед" и "Баварии".



Однако Sky Sports стало известно, что в борьбе за талантливого игрока появился новый фаворит. По информации издания, в четверг представители "Эвертона" проведут очную встречу с президентом "Бордо" Стефаном Мартином по поводу трансфера Малкома.



"Ириски" готовы заплатить "Бордо" 30 миллионов фунтов плюс ряд бонусов в качестве компенсации, а самого Малкома манят контрактом с зарплатой в 80 тыс. фунтов в неделю.