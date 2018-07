Светская хроника за среду

"Челси" пытается перехватить Алиссона. "Реал" согласовал покупку Тибо Куртуа. "Арсенал" оценил Аарона Рэмси в 50 миллионов фунтов. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

"Ливерпуль" отрицает, что сделал предложение по голкиперу "Ромы" Алиссону. (Sky Sports)



"Челси" срочно отправил делегацию в Рим после предложения "Ливерпуля" о покупке Алиссона. "Синие" не теряют надежд перехватить бразильца. (Daily Mirror)



Плеймейкер "Челси" Эден Азар во главе списка "Реала" на замену Криштиану Роналду. (Daily Star)



"Реал" договорился о приобретении голкипера "Челси" Тибо Куртуа. (Cope)



"Реал" покупает Куртуа за 31 млн. фунтов. (Marca)



"Арсенал" сам предложил "Челси" вернуть голкипера Петра Чеха. (Daily Mail)



Представители "Милана" вылетели в Лондон на переговоры по нападающему "Челси" Альваро Морате. (Daily Express)



Президент ЦСКА опроверг договоренность с "Монако" по полузащитнику Александру Головину, которого также сватают в "Челси". (Goal)



ПСЖ исключает продажу нападающих Неймара или Килиана Мбаппе, которых связывали с переездом в Премьер-Лигу. (Daily Mail)



В остатке трансферного окна "Манчестер Юнайтед" хочет приобрести центрального защитника и нападающего на роль дублера Ромелу Лукаку. (Daily Express)



В качестве альтернатив защитнику "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелду "Юнайтед" рассматривает Милана Шкриниара из "Интера", Алессио Романьоли из "Милана" и Чаглара Сеюнджю из "Фрайбурга". (Manchester Evening News)



"Юнайтед" возобновил интерес к вингеру "Интера" Ивану Перишичу как к более дешевой альтернативе Гарету Бэйлу из "Реала". (Manchester Evening News)



"Интер" хочет минимум 62 млн. фунтов за 29-летнего Перишича. (Daily Express)



"Вест Хэм" открыт к предложениям насчет нападающего Марко Арнаутовича, который интересен "Юнайтед" и "Вест Хэму". (talkSPORT)



Если "Арсенал" не договорится о новом контракте с Аароном Рэмси, то будет готов продать валлийского полузащитника за 50 млн. фунтов. (Football.London)



Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери все еще надеется приобрести полузащитника "Севильи" Стивена Нзонзи. (Daily Mail)



"Арсенал" сделал запрос насчет сенегальского нападающего "Милана" Мбайе Ньянга. (TuttoMercatoWeb)



"Арсенал" готов подписать экс-полузащитника "Шальке-04" Макса Майера, если 22-летний немец, доступный свободным агентом, поумерит свои запросы по зарплате. (Transfermarketweb)



"Барселона" надеется до конца следующей недели найти покупателя на полузащитника Андре Гомеша, который интересен "Арсеналу" и "Тоттенхэму". (Mundo Deportivo)



"Тоттенхэм" обратился к "Штутгарту" насчет защитника Бенжамена Павара. (TEAMtalk)



Вингер Жорж-Кевин Нкуду хочет остаться в "Тоттенхэме" и произвести впечатление на главного тренера Маурисио Почеттино. (Football.London)



"Борнмут предложил 25 млн. фунтов за левого защитника "Дженоа" Диего Лаксальта и 32 млн. фунтов за полузащитника "Леванте" Джефферсона Лерму. (The Sun)



"Кристал Пэлас" надеется вернуть полузащитника Рубена Лофтус-Чика после того, как "Челси" приобрел Жоржиньо у "Наполи". (Evening Standard)



Возвращение вингера "Ливерпуля" Марко Груича в "Кардифф" задерживается из-за агента. (Sky Sports)



"Хаддерсфилд" предложил 8 млн. фунтов за нападающего "Монако" и молодежной сборной Франции Адаму Диакаби. (Daily Mail)



"Вест Бромвич" отклонил предложение "Ньюкасла" об аренде нападающего Саломона Рондона. (Express and Star)



Другое



Бывший тренер "Челси" Антонио Конте может в скором времени возглавить "Милан". (Sport Mediaset)



Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин может пропустить четыре первых матча нового сезона из-за участия в Азиатских играх со сборной Южной Кореи. (Daily Mirror)



Во всех предсезонных фитнес-тестах "Юнайтед" защитник Люк Шоу показал лучшие результаты. (Daily Mirror)



Сэр Алекс Фергюсон надеется посетить первый матч "Юнайтед" в новом сезоне. (Daily Mirror)



Полный комплект новой домашней формы "Юнайтед" стоит рекордные 183 фунта. (The Telegraph)



Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер назвал Тьерри Анри самым талантливым игроком, которого он когда-либо тренировал. (RTL)



Бывший нападающий "Эвертона" Тим Кэхилл в возрасте 38 лет, после своего четвертого Чемпионата Мира, принял решение завершить карьеру в сборной Австралии. (Sky Sports)



Поклонники "Селтика" решили создать свой канал на YouTube по примеру Arsenal Fan TV. (The Scotsman)



Валлийский тренер "Хэбэй Чайна Форчун" Крис Коулмен нанял трех репетиторов, чтобы поскорее выучить китайский язык. (The Sun)



24-летний голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд купил с невестой особняк стоимостью 2.1 млн. фунтов. (The Sun)