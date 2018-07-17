Риан Брюстер заключил новый контракт с "Ливерпулем"

"Ливерпуль" окончательно закрыл вопрос с будущим Риана Брюстера, заключив с юным нападающим новый долгосрочный контракт.

Брюстер является одним из ярчайших продуктов академии мерсисайдского клуба за последние годы, однако Риану никак не удавалось договориться о новом контракте.



Брюстер имел немало предложений от других клубов, в том числе из-за рубежа, которые обещали ему более стремительный переход от юношей в первую команду. Известно, что виды на Риана, среди прочих, имела дортмундская "Боруссия".



Однако после серии переговоров с руководством "Ливерпуля" 18-летний англичанин решил остаться в родном клубе и во вторник поставил свою подпись под новым контрактом. Теперь Брюстер может сосредоточиться на восстановлении после травмы лодыжки и возвращении на поле.



"Это замечательное ощущение. Я очень давно хотел это сделать, и я думаю, это правильный момент для меня и моей семьи. Мне не терпится вернуться и появиться на поле".



"С момента моего перехода сюда клуб великолепно со мной обращается и считает меня своей семьей. Если честно, такое ощущение, что я здесь всю жизнь. Это будет уже мой пятый сезон здесь. Я до сих пор помню свою первую тренировку. Это удивительно, и мне не терпится начать", — сообщил Брюстер.