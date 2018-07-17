Риан Брюстер заключил новый контракт с "Ливерпулем"
"Ливерпуль" окончательно закрыл вопрос с будущим Риана Брюстера, заключив с юным нападающим новый долгосрочный контракт.
Брюстер является одним из ярчайших продуктов академии мерсисайдского клуба за последние годы, однако Риану никак не удавалось договориться о новом контракте.
Брюстер имел немало предложений от других клубов, в том числе из-за рубежа, которые обещали ему более стремительный переход от юношей в первую команду. Известно, что виды на Риана, среди прочих, имела дортмундская "Боруссия".
Однако после серии переговоров с руководством "Ливерпуля" 18-летний англичанин решил остаться в родном клубе и во вторник поставил свою подпись под новым контрактом. Теперь Брюстер может сосредоточиться на восстановлении после травмы лодыжки и возвращении на поле.
"Это замечательное ощущение. Я очень давно хотел это сделать, и я думаю, это правильный момент для меня и моей семьи. Мне не терпится вернуться и появиться на поле".
"С момента моего перехода сюда клуб великолепно со мной обращается и считает меня своей семьей. Если честно, такое ощущение, что я здесь всю жизнь. Это будет уже мой пятый сезон здесь. Я до сих пор помню свою первую тренировку. Это удивительно, и мне не терпится начать", — сообщил Брюстер.
17.07.2018 23:25
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Последние комментарии:
Брюстер является одним из ярчайших продуктов академии мерсисайдского клуба
Источник: http://fapl.ru/posts/63890/ в этой академии выпускают один продукт - ливерная колбаса!
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Ссут в уши мальчику, как впрочем и везде. Да, оставайся, мы на тебя рассчитываем, ты будешь в основе великого клуба, нам нужны такие, как ты, а на деле просто не хотят терять перспективного юношу, который, если не станет ближайшим резервом на пожарный случай, так принесёт в будущем нормальный доход либо с аренды, либо с продажи какому-нибудь середняку. Сложно у них там всё в юношеском футболе. Ну хоть не как у нас - башляй или иди нахуй, тренируй толстожопых сопляков.
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