"Челси" задумывается о возвращении Чеха или покупке Шмейхеля

Риск лишиться своего первого номера Тибо Куртуа заставил "Челси" задуматься о возвращении из "Арсенала" Петра Чеха или о приобретении Каспера Шмейхеля из "Лестера".

Этим летом над "синими" нависла реальная угроза лишиться Куртуа, ведь 26-летний бельгиец никак не соглашается продлить свой истекающий через год контракт и всячески намекает на готовность перейти в "Реал".



По информации бельгийского издания Het Laatste Nieuws, "Реал" уже сделал свое предложение о покупке Тибо в размере 55 миллионов евро (48.5 млн. фунтов), также предложив "Челси" 170 млн. евро (150 млн. фунтов) за плеймейкера Эдена Азара.



Sky Sports спешит сообщить, что клуб со "Стэмфорд Бридж" исключает продажу Азара этим летом, но Куртуа может уйти, если так и не согласится на новую сделку.



В качестве замены Куртуа "синие" хотели бы видеть голкипера "Ромы" Алиссона, однако тот, судя по всему, находится на пороге перехода в "Ливерпуль".



В сложившейся ситуации "Челси" вынужден задуматься о более реалистичных целях, одной из которых является Чех, который ранее в своей карьере на протяжении 11 лет выступал за "синих". "Арсенал" может быть открыт к продаже ветерана после покупки Бернда Лено этим летом.



В качестве альтернативы Чеху "Челси" рассматривает 31-летнего датчанина Каспера Шмейхеля, который сезон за сезоном доказывает свой высокий класс в "Лестере".