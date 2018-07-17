Алиссон предпочитает "Ливерпуль"

"Ливерпуль" является наиболее вероятным направлением для голкипера "Ромы" Алиссона, несмотря на слухи о том, что "Челси" или "Реал" могут попытаться перехватить игрока.

Ранее во вторник стало известно, что "красные" предложили 62 миллиона фунтов, включая бонусы, за первого номера сборной Бразилии.



Предложение "красных" лишь слегка не дотягивает до ожиданий "Ромы", поэтому есть все шансы, что в ближайшее время два клуба достигнут компромисса.



Главной угрозой этому трансферу выглядел интерес к Алиссону со стороны двух других клубов. Однако бразильское издание UOL в эксклюзивном материале утверждает, что опасения напрасны, и голкипер уже "собрал чемоданы", чтобы отправиться на "Энфилд".



Изначально Алиссон был соблазнен возможностью перейти в "Реал", однако интерес Королевского клуба был очень вялым и не перерос в нечто конкретное. Учитывая это, 25-летний бразилец сменил приоритеты и теперь готов ответить взаимностью "Ливерпулю", который давно за ним охотится.