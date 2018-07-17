"Брайтон" потратился на Ива Биссума

"Брайтон" объявил о приобретении полузащитника "Лилля" и сборной Мали Ива Биссума. Сделка оценивается в 15 миллионов фунов.

21-летний малиец заключил с "терьерами" контракт до июня 2023 и стал их уже шестым приобретением в это трансферное окно.



Биссума выступал за "Лилль" с 2016 года, приняв участие в 55 матчах и отличившись четыре раза. За сборную своей страны Ив дебютировал в 2015, а в 2016 сыграл в финале Кубка Африки, забив единственный гол в полуфинальном противостоянии с Кот-д'Ивуаром.



"Мы рады подписать Ива, и мы приветствуем его в клубе. Мы находились в поисках усиления центра поля, и это приобретение добавит нам вариантов игры в этой зоне. Я с большим нетерпением ожидаю нашей совместной работы".



"Ива очень техничен с мячом и обладает хорошим опытом в относительно небольшом возрасте. Он на протяжении двух сезонов регулярно играл во французской лиге, где высока конкуренция", — сообщил главный тренер "Брайтона" Крис Хьютон.



