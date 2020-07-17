У Роналду "не было возможности" вернуться в "Юнайтед"

Криштиану Роналду Мать нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду заявила, что у ее сына не было возможности вернуться в "Манчестер Юнайтед" этим летом.

Накануне "Ювентус" официально представил Роналду в качестве своего новичка, выкупив 33-летнего португальца у "Реала" примерно за 100 миллионов фунтов.

Многие находят удивительным, что "красные дьяволы" не стали бороться за своего бывшего игрока, когда тот стал доступен для трансфера. По словам матери Роналду, клуб с "Олд Траффорд" действительно не предложил Криштиану вернуться.

"Для него было невозможно вернуться в Манчестер, но мы все равно поддержим его. Это новый этап в его жизни, и я уверена, он счастлив, как и вся его семья", — цитирует Марию Долорес Авейро Goal.



Метки Манчестер Юнайтед, Роналду, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 17.07.2018 21:00

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  1. makeewadim 17.07.2018 21:42 # makeewadim
    Перейдёт по истечению контракта за 200 млн в МЮ))

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  2. gio 17.07.2018 21:20 # gio
    Маур был против наверняка

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  3. frisby 17.07.2018 21:04 # frisby
    Неудивительно. Где все их сраные лигенды? Правильно о них забыли и они нахрен никому не нужны..выбросили как мусор.

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