У Роналду "не было возможности" вернуться в "Юнайтед"

Мать нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду заявила, что у ее сына не было возможности вернуться в "Манчестер Юнайтед" этим летом.

Накануне "Ювентус" официально представил Роналду в качестве своего новичка, выкупив 33-летнего португальца у "Реала" примерно за 100 миллионов фунтов.



Многие находят удивительным, что "красные дьяволы" не стали бороться за своего бывшего игрока, когда тот стал доступен для трансфера. По словам матери Роналду, клуб с "Олд Траффорд" действительно не предложил Криштиану вернуться.



"Для него было невозможно вернуться в Манчестер, но мы все равно поддержим его. Это новый этап в его жизни, и я уверена, он счастлив, как и вся его семья", — цитирует Марию Долорес Авейро Goal.