"Ливерпуль" показал эскизы своей обновленной базы
"Ливерпуль" показал, как будет выглядеть тренировочная база клуба в Киркби после реконструкции.
Как известно, в данный момент в Киркби базируется академия "красных", тогда как первая команда занимается в Мелвуде.
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп и руководство клуба давно решили, что команды всех возрастов должны находиться в тесном контакте. С этой целью мерсисайдцы разработали проект реконструкции базы в Киркби стоимостью 50 миллионов фунтов.
Ожидается, что к активной фазе строительных работ "Ливерпуль" приступит осенью, а к 2020 году полностью переедет на базу, которая будет включать в себя два тренажерных зала, полноразмерное крытое поле, бассейн, гидротерапевтический комплекс и многое другое.
"Сегодня мы представляем то, что станет важным этапом в истории клуба. Мы бы хотели поблагодарить совет округа и местных жителей за их терпение и поддержку в процессе проектирования".
"Это большой шаг вперед для клуба, и мы гордимся тем, что совершаем эти инвестиции. Наша цель — проложить четкий путь для молодых игроков к первой команде в столь амбициозном проекте. Киркби представляет собой идеальное место для нашего нового дома", — сообщил директор "Ливерпуля" Энди Хьюз.
17.07.2018 20:00
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Очень хорошие и полезные инвестиции. Главное, чтобы выпускникам академии давали шанс в первом команде. Сейчас такого не наблюдается, а молодые игроки катаются по арендам. С точки зрения бизнеса это выгодно, ведь можно постепенно отбивать вложения, но ведь можно получить гораздо больше выгоды доверяя игровые минуты талантливым игрокам. Так клуб и получил Джеррарда и Каррагера. Сейчас нужно сделать все возможное, чтобы Арнольд и Вудберн продолжили прогресс и стали лишь первыми из многих.
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