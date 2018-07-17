"Ливерпуль" одолжил Харри Уилсона "Дерби"
Вингер "Ливерпуля" Харри Уилсон отправился в клуб Чемпионшипа "Дерби", где проведет сезон 2018/19 на правах аренды.
21-летний Уилсон является воспитанником академии "красных", но за первую команду пока провел лишь один матч. Тем не менее, на "Энфилде" возлагают большие надежды на талантливого валлийца, который ранее в июле заключил новый долгосрочный контракт.
Уилсон великолепно проявил себя во второй половине прошлого сезона, отправившись в аренду в "Халл", где забил семь голов в 13 матчах. Теперь Харри возвращается в Чемпионшип и будет выступать за команду Фрэнка Лэмпарда.
17.07.2018 19:15
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