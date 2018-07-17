Гари Кэхилл задумывается об уходе из "Челси"

Капитан "Челси" Гари Кэхилл задумывается об уходе из лондонского клуба в это трансферное окно.

Напомним, Кэхилл выступает за "синих" после своего перехода из "Болтона" в январе 2012 за 7 миллионов фунтов. За это время Гари выиграл шесть больших трофеев, а после ухода Джона Терри принял капитанскую повязку.



Однако еще в прошлом сезоне Кэхилл перестал быть твердым игроком стартового состава, и пока нет никаких предпосылок, что при Маурицио Сарри в качестве главного тренера ситуация изменится в лучшую для Гари сторону.



Ожидается, что в новом сезоне Сарри реабилитирует Давида Луиса, который находился в опале у предыдущего наставника "Челси" Антонио Конте, вдобавок лондонцы договариваются о приобретении Даниэле Ругани из "Ювентуса".



Как сообщает Evening Standard, Кэхилл обеспокоен своей ситуацией и по возвращении из отпуска собирается первым делом поговорить Сарри. Если 32-летний англичанин не получит гарантий игрового времени, то вполне может покинуть "Стэмфорд Бридж" до старта сезона.