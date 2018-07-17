Триппьер и Янг вошли в символическую сборную ЧМ-2018

Киран Триппьер и Эшли Янг Крайние защитники сборной Англии Киран Триппьер и Эшли Янг вошли в официальную символическую сборную Чемпионата Мира 2018 года в России.

Напомним, на завершившемся мундиале англичане остановилась в шаге от выхода в финал, уступив в 1/2 сборной Хорватии. Тем не менее, даже завоевание четвертого места родоначальники футбола посчитали успехом.

Одним из факторов успеха английской сборной стала схема главного тренера Гарета Саутгейта, который решил сыграть с тремя защитниками, а на роль вингбеков избрал Триппьера и Янга. В итоге Киран стал одним из главных диспетчеров турнира, запомнившись великолепным исполнением стандартов, а Эшли показал игру стабильно высокого уровня, как и весь прошлый сезон за "Манчестер Юнайтед".

Также в символическую сборную вошел французский голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис, хорватский защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен и бельгийский плеймейкер "Челси" Эден Азар.

Символическая сборная ЧМ-2018 по версии ФИФА: Уго Льорис (Франция) — Киран Триппьер (Англия), Рафаэль Варан (Франция), Деян Ловрен (Хорватия), Эшли Янг (Англия) — Лука Модрич (Хорватия), Паулиньо (Бразилия) — Эден Азар (Бельгия), Антуан Гризманн (Франция), Неймар (Бразилия) — Килиан Мбаппе (Франция)

Символическая сборная ЧМ-2018



Метки Манчестер Юнайтед, сборная Англии, Тоттенхэм, Триппьер, ЧМ-2018, Янг

Автор mihajlo   

Дата 17.07.2018 18:00

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Последние комментарии:




  1. sanea 17.07.2018 18:43 # sanea
    Neymar looser

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  2. ganinilyha 17.07.2018 18:39 # ganinilyha
    Неймар, Паулиньо, Янг, Ловрен, Трипьер чтоооо??

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  3. cergmixal 17.07.2018 18:36 # cergmixal
    от деревянной Дюбы толу больше чем от Неймарак

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  4. best-fanunited 17.07.2018 18:35 # best-fanunited
    Неймар, Паулиньо? лол

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  5. kagawa013 17.07.2018 18:32 # kagawa013
    ну какой Трипер, если есть Менье?
    ну какой Ловрен, если есть Умтити?
    ну какой Паулинь, если есть Канте?
    ну какой Льорис, если есть Субашич?

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  6. goey 17.07.2018 18:25 # goey
    Ловрен? Что он тут забыл вообще? Какие мудаки её создавали)

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  7. farot 17.07.2018 18:25 # farot
    ФИФА и франсфутболл два сапога пара

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  8. alexomck 17.07.2018 18:12 # alexomck
    модрич и ловрен, остальные 9 ничего не показали

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  9. toledo 17.07.2018 18:11 # toledo
    Триппьера на Фернандеса, Янга на Лаксальта, Паулиньо на Канте, Неймара на Перишича и было бы норм. А так говно.
    Крч как обычно ФИФА в своем мире живет.

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  10. brown-ale 17.07.2018 18:10 # brown-ale
    Неймар? Втф?!

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  11. danny949494 17.07.2018 18:01 # danny949494
    Льорис? Паулиньо? Неймар? Ор

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