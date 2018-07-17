Триппьер и Янг вошли в символическую сборную ЧМ-2018
Крайние защитники сборной Англии Киран Триппьер и Эшли Янг вошли в официальную символическую сборную Чемпионата Мира 2018 года в России.
Напомним, на завершившемся мундиале англичане остановилась в шаге от выхода в финал, уступив в 1/2 сборной Хорватии. Тем не менее, даже завоевание четвертого места родоначальники футбола посчитали успехом.
Одним из факторов успеха английской сборной стала схема главного тренера Гарета Саутгейта, который решил сыграть с тремя защитниками, а на роль вингбеков избрал Триппьера и Янга. В итоге Киран стал одним из главных диспетчеров турнира, запомнившись великолепным исполнением стандартов, а Эшли показал игру стабильно высокого уровня, как и весь прошлый сезон за "Манчестер Юнайтед".
Также в символическую сборную вошел французский голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис, хорватский защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен и бельгийский плеймейкер "Челси" Эден Азар.
Символическая сборная ЧМ-2018 по версии ФИФА: Уго Льорис (Франция) — Киран Триппьер (Англия), Рафаэль Варан (Франция), Деян Ловрен (Хорватия), Эшли Янг (Англия) — Лука Модрич (Хорватия), Паулиньо (Бразилия) — Эден Азар (Бельгия), Антуан Гризманн (Франция), Неймар (Бразилия) — Килиан Мбаппе (Франция)
17.07.2018 18:00
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Последние комментарии:
Neymar looser
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Неймар, Паулиньо, Янг, Ловрен, Трипьер чтоооо??
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от деревянной Дюбы толу больше чем от Неймарак
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Неймар, Паулиньо? лол
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ну какой Трипер, если есть Менье?
ну какой Ловрен, если есть Умтити?
ну какой Паулинь, если есть Канте?
ну какой Льорис, если есть Субашич?
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Ловрен? Что он тут забыл вообще? Какие мудаки её создавали)
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ФИФА и франсфутболл два сапога пара
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модрич и ловрен, остальные 9 ничего не показали
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Триппьера на Фернандеса, Янга на Лаксальта, Паулиньо на Канте, Неймара на Перишича и было бы норм. А так говно.
Крч как обычно ФИФА в своем мире живет.
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Неймар? Втф?!
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Льорис? Паулиньо? Неймар? Ор
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