Триппьер и Янг вошли в символическую сборную ЧМ-2018

Крайние защитники сборной Англии Киран Триппьер и Эшли Янг вошли в официальную символическую сборную Чемпионата Мира 2018 года в России.

Напомним, на завершившемся мундиале англичане остановилась в шаге от выхода в финал, уступив в 1/2 сборной Хорватии. Тем не менее, даже завоевание четвертого места родоначальники футбола посчитали успехом.



Одним из факторов успеха английской сборной стала схема главного тренера Гарета Саутгейта, который решил сыграть с тремя защитниками, а на роль вингбеков избрал Триппьера и Янга. В итоге Киран стал одним из главных диспетчеров турнира, запомнившись великолепным исполнением стандартов, а Эшли показал игру стабильно высокого уровня, как и весь прошлый сезон за "Манчестер Юнайтед".



Также в символическую сборную вошел французский голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис, хорватский защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен и бельгийский плеймейкер "Челси" Эден Азар.



Символическая сборная ЧМ-2018 по версии ФИФА: Уго Льорис (Франция) — Киран Триппьер (Англия), Рафаэль Варан (Франция), Деян Ловрен (Хорватия), Эшли Янг (Англия) — Лука Модрич (Хорватия), Паулиньо (Бразилия) — Эден Азар (Бельгия), Антуан Гризманн (Франция), Неймар (Бразилия) — Килиан Мбаппе (Франция)



