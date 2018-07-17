"Ливерпуль" сделал предложение по Алиссону

Настораживающая вратарская ситуация все-таки заставила "Ливерпуль" сделать предложение о покупке голкипера "Ромы" Алиссона в размере 62 миллионов фунтов.

Ранее этим летом сложилось впечатление, что главный тренер "красных" Юрген Клопп не хочет тратить целое состояние на покупку первоклассного голкипера вроде Алиссона или Яна Облака из "Атлетико".



Клопп публично выразил поддержку Лорису Кариусу, а две грубейшие ошибки соотечественника в финале Лиги Чемпионов против "Реала" списал на сотрясение, полученное голкипером в столкновении с Серхио Рамосом.



С тех пор Кариус успел отметиться очередным ляпом — в предсезонном матче против "Транмира", после чего Лорис вновь оказался под громадным давлением.



По всей видимости, в этот момент Клопп решил, что избежать покупки нового первого номера не удастся. Как стало известно The Guardian, "Ливерпуль" вступил в переговоры с "Ромой" и оформил свой давний интерес к Алиссону в конкретное предложение.



Стартовое предложение "красных" по 25-летнему бразильцу составило 70 миллионов евро (62.2 млн. фунтов), включая ряд бонусов. Однако "Рома" хочет дополнительно 5 млн. евро.



Поскольку разногласия сторон не столь существенны, есть все шансы, что в скором времени "Рома" и "Ливерпуль" договорятся. Однако одновременно существует угроза, что в борьбу за Алиссона могут вступить "Челси" и "Реал".