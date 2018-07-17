"Ливерпуль" сделал предложение по Алиссону

Алиссон Настораживающая вратарская ситуация все-таки заставила "Ливерпуль" сделать предложение о покупке голкипера "Ромы" Алиссона в размере 62 миллионов фунтов.

Ранее этим летом сложилось впечатление, что главный тренер "красных" Юрген Клопп не хочет тратить целое состояние на покупку первоклассного голкипера вроде Алиссона или Яна Облака из "Атлетико".

Клопп публично выразил поддержку Лорису Кариусу, а две грубейшие ошибки соотечественника в финале Лиги Чемпионов против "Реала" списал на сотрясение, полученное голкипером в столкновении с Серхио Рамосом.

С тех пор Кариус успел отметиться очередным ляпом — в предсезонном матче против "Транмира", после чего Лорис вновь оказался под громадным давлением.

По всей видимости, в этот момент Клопп решил, что избежать покупки нового первого номера не удастся. Как стало известно The Guardian, "Ливерпуль" вступил в переговоры с "Ромой" и оформил свой давний интерес к Алиссону в конкретное предложение.

Стартовое предложение "красных" по 25-летнему бразильцу составило 70 миллионов евро (62.2 млн. фунтов), включая ряд бонусов. Однако "Рома" хочет дополнительно 5 млн. евро.

Поскольку разногласия сторон не столь существенны, есть все шансы, что в скором времени "Рома" и "Ливерпуль" договорятся. Однако одновременно существует угроза, что в борьбу за Алиссона могут вступить "Челси" и "Реал".



Метки Алиссон, Ливерпуль, Рома

Автор mihajlo   

Дата 17.07.2018 17:15

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Последние комментарии:




  1. bushwacka 17.07.2018 18:57 # bushwacka
    Тут не кипера надо покупать, а тренера киперов! Если подпишут Алиссона, то со временем, он превратится в днища-привозило.

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  2. firmino9 17.07.2018 18:50 # firmino9
    Не Облак конеш, но тоже норм)

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  3. alexomck 17.07.2018 18:28 # alexomck
    каждое окно собрались трансферный рекорд на одной позиции бить, остановите этот мешок

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  4. chr1s8rown 17.07.2018 18:13 # chr1s8rown
    по мне облак более прыгучий .
    но нам нужен более брутальный.
    алисон
    ловрен- ввд . норм

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  5. yxaxaxaxaxa 17.07.2018 18:13 # yxaxaxaxaxa
    Такая цена походу от страха продешевить как с Салахом, но они просто не понимают что это Клопп эффект был с египтянином, останься он в Роме, так бы и забивал свои условные 15 за сезон

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  6. cfc000000 17.07.2018 18:12 # cfc000000
    Братья, поймите меня правильно, я не сижу вк. Так что я не нуждаюсь в конфе, пишите сюда, братья!

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  7. awesome-arsenal 17.07.2018 18:07 # awesome-arsenal
    Тупо нахайпили эту Алису из Ромы, ну не стоит он таких денег, в середине сезона рамку опять займет Каривус

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  8. shirokov15 17.07.2018 18:04 # shirokov15
    Мне кажется, колбасникам ничего не поможет. Такое чувство, будто казахи клуб прокляли.

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  9. lemurz-pro 17.07.2018 18:00 # lemurz-pro
    поводит шершавым мухоморам по губам колбасникам.

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  10. liverfun 17.07.2018 17:51 # liverfun
    похоже топ нацелился создать трио бразильцев в ливерпуле. неплохо все же распиарили этого алиссона, не видел в матчах лч на чм ничего особенного в его исполнении. видимо главное условие в том, чтоб новый кипер просто не привозил голы в свои ворота.
    облак попизже будет, с моей точки зрения, но и стоить будет значительно дороже

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  11. mototroller 17.07.2018 17:51 # mototroller
    А так понятно почему Роналдо выбрал Ювентус а не мю. Ювентус лучше чем манчестер. Ювентус красивый город , италия как никак. Зачем ему в пригородную грязную помойку

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  12. gerrard08 17.07.2018 17:43 # gerrard08
    Но на самом деле хз поч бы не докинуть 20тку и не цепануть Облака, или лайтовые варианты с Хандановичем или Навасом за примерно 20тку в общем.

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  13. contrario 17.07.2018 17:37 # contrario
    самым дорогим вратарём в истории значит будет?

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  14. manutd-20champ 17.07.2018 17:35 # manutd-20champ
    а как же кариес, он же лучший

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  15. gerrard08 17.07.2018 17:33 # gerrard08
    Та лан, не может быть.

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  16. narcot 17.07.2018 17:32 # narcot
    17.07.2018 17:19 #
    mousta

    экспилиармус блять, съеб с моих глаз быро, ты мне не интересен, овощ)
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    Источник: http://fapl.ru/posts/63869/?c=1#c6683150

    > забавное полыхание ххла

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  17. alexomck 17.07.2018 17:31 # alexomck
    все лорисы одинаковые

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  18. mousta 17.07.2018 17:30 # mousta
    пошла раздача кожаных флейт колбасникам.
    колбаснечи, плес в очередь за флейтами.

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  19. rassl 17.07.2018 17:24 # rassl
    Купите облака лучше

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  20. lfc-mad-fan13 17.07.2018 17:24 # lfc-mad-fan13
    в борьбу за Алиссона могут вступить "Челси" и "Реал".

    УАХАХАХАХА! ЧЕЛСИИИИИИИ)))))
    Вы бы еще Аугсбургом напугали))))

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