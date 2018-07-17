"Ливерпуль" сделал предложение по Алиссону
Настораживающая вратарская ситуация все-таки заставила "Ливерпуль" сделать предложение о покупке голкипера "Ромы" Алиссона в размере 62 миллионов фунтов.
Ранее этим летом сложилось впечатление, что главный тренер "красных" Юрген Клопп не хочет тратить целое состояние на покупку первоклассного голкипера вроде Алиссона или Яна Облака из "Атлетико".
Клопп публично выразил поддержку Лорису Кариусу, а две грубейшие ошибки соотечественника в финале Лиги Чемпионов против "Реала" списал на сотрясение, полученное голкипером в столкновении с Серхио Рамосом.
С тех пор Кариус успел отметиться очередным ляпом — в предсезонном матче против "Транмира", после чего Лорис вновь оказался под громадным давлением.
По всей видимости, в этот момент Клопп решил, что избежать покупки нового первого номера не удастся. Как стало известно The Guardian, "Ливерпуль" вступил в переговоры с "Ромой" и оформил свой давний интерес к Алиссону в конкретное предложение.
Стартовое предложение "красных" по 25-летнему бразильцу составило 70 миллионов евро (62.2 млн. фунтов), включая ряд бонусов. Однако "Рома" хочет дополнительно 5 млн. евро.
Поскольку разногласия сторон не столь существенны, есть все шансы, что в скором времени "Рома" и "Ливерпуль" договорятся. Однако одновременно существует угроза, что в борьбу за Алиссона могут вступить "Челси" и "Реал".
17.07.2018 17:15
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Последние комментарии:
Тут не кипера надо покупать, а тренера киперов! Если подпишут Алиссона, то со временем, он превратится в днища-привозило.
(ответить)
Не Облак конеш, но тоже норм)
(ответить)
каждое окно собрались трансферный рекорд на одной позиции бить, остановите этот мешок
(ответить)
по мне облак более прыгучий .
но нам нужен более брутальный.
алисон
ловрен- ввд . норм
(ответить)
Такая цена походу от страха продешевить как с Салахом, но они просто не понимают что это Клопп эффект был с египтянином, останься он в Роме, так бы и забивал свои условные 15 за сезон
(ответить)
Братья, поймите меня правильно, я не сижу вк. Так что я не нуждаюсь в конфе, пишите сюда, братья!
(ответить)
Тупо нахайпили эту Алису из Ромы, ну не стоит он таких денег, в середине сезона рамку опять займет Каривус
(ответить)
Мне кажется, колбасникам ничего не поможет. Такое чувство, будто казахи клуб прокляли.
(ответить)
поводит шершавым мухоморам по губам колбасникам.
(ответить)
похоже топ нацелился создать трио бразильцев в ливерпуле. неплохо все же распиарили этого алиссона, не видел в матчах лч на чм ничего особенного в его исполнении. видимо главное условие в том, чтоб новый кипер просто не привозил голы в свои ворота.
облак попизже будет, с моей точки зрения, но и стоить будет значительно дороже
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А так понятно почему Роналдо выбрал Ювентус а не мю. Ювентус лучше чем манчестер. Ювентус красивый город , италия как никак. Зачем ему в пригородную грязную помойку
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Но на самом деле хз поч бы не докинуть 20тку и не цепануть Облака, или лайтовые варианты с Хандановичем или Навасом за примерно 20тку в общем.
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самым дорогим вратарём в истории значит будет?
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а как же кариес, он же лучший
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Та лан, не может быть.
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17.07.2018 17:19 #
mousta
экспилиармус блять, съеб с моих глаз быро, ты мне не интересен, овощ)
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Источник: http://fapl.ru/posts/63869/?c=1#c6683150
> забавное полыхание ххла
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все лорисы одинаковые
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пошла раздача кожаных флейт колбасникам.
колбаснечи, плес в очередь за флейтами.
(ответить)
Купите облака лучше
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в борьбу за Алиссона могут вступить "Челси" и "Реал".
УАХАХАХАХА! ЧЕЛСИИИИИИИ)))))
Вы бы еще Аугсбургом напугали))))
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