"Юнайтед" представил новую домашнюю форму на сезон 2018/19 (ФОТО)

"Манчестер Юнайтед" представил свою новую домашнюю форму от Adidas на сезон 2018/19.

Новая форма приурочена к 140-летию клуба с "Олд Траффорд" — "Юнайтед" был основан в 1878 году под названием "Ньютон Хит" как команда железнодорожного департамента.



Детализация черного цвета в нижней части футболки, переходящая в черные трусы и черные гетры, как раз и является отсылкой к прошлому, символизируя собой железнодорожные пути.



Добавим, команда Жозе Моуриньо впервые примерит свою новую форму по ходу предсезонного турне по Америки. "Красные дьяволы" уже приступили к тренировкам в Калифорнии, а 20 июля проведут товарищеский матч против мексиканской "Америки".























