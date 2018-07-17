"Юнайтед" представил новую домашнюю форму на сезон 2018/19 (ФОТО)
"Манчестер Юнайтед" представил свою новую домашнюю форму от Adidas на сезон 2018/19.
Новая форма приурочена к 140-летию клуба с "Олд Траффорд" — "Юнайтед" был основан в 1878 году под названием "Ньютон Хит" как команда железнодорожного департамента.
Детализация черного цвета в нижней части футболки, переходящая в черные трусы и черные гетры, как раз и является отсылкой к прошлому, символизируя собой железнодорожные пути.
Добавим, команда Жозе Моуриньо впервые примерит свою новую форму по ходу предсезонного турне по Америки. "Красные дьяволы" уже приступили к тренировкам в Калифорнии, а 20 июля проведут товарищеский матч против мексиканской "Америки".
17.07.2018 17:00
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Последние комментарии:
>символизируя собой железнодорожные пути
это не автобус, это уже поезд 6лять)
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сойдет, хотя странно что белого совсем нет. ну как один из вариков явно есть с белыми трусами
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Локомотив. Смородская тоже долго продержалась.
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