"Юнайтед" представил новую домашнюю форму на сезон 2018/19 (ФОТО)

Новая домашняя форма Манчестер Юнайтед на сезон 2018/19 "Манчестер Юнайтед" представил свою новую домашнюю форму от Adidas на сезон 2018/19.

Новая форма приурочена к 140-летию клуба с "Олд Траффорд" — "Юнайтед" был основан в 1878 году под названием "Ньютон Хит" как команда железнодорожного департамента.

Детализация черного цвета в нижней части футболки, переходящая в черные трусы и черные гетры, как раз и является отсылкой к прошлому, символизируя собой железнодорожные пути.

Добавим, команда Жозе Моуриньо впервые примерит свою новую форму по ходу предсезонного турне по Америки. "Красные дьяволы" уже приступили к тренировкам в Калифорнии, а 20 июля проведут товарищеский матч против мексиканской "Америки".

Новая домашняя форма Манчестер Юнайтед на сезон 2018/19

Новая домашняя форма Манчестер Юнайтед на сезон 2018/19

Новая домашняя форма Манчестер Юнайтед на сезон 2018/19

Новая домашняя форма Манчестер Юнайтед на сезон 2018/19

Новая домашняя форма Манчестер Юнайтед на сезон 2018/19

Новая домашняя форма Манчестер Юнайтед на сезон 2018/19



Метки Adidas, Манчестер Юнайтед, форма, фото

Автор mihajlo   

Дата 17.07.2018 17:00

Количество просмотров Просмотров: 385

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. kos9k 17.07.2018 17:10 # kos9k
    >символизируя собой железнодорожные пути

    это не автобус, это уже поезд 6лять)

    (ответить)

  2. van-der-slav 17.07.2018 17:10 # van-der-slav
    сойдет, хотя странно что белого совсем нет. ну как один из вариков явно есть с белыми трусами

    (ответить)

  3. vyrentz 17.07.2018 17:09 # vyrentz
    Локомотив. Смородская тоже долго продержалась.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: