Джо Харт улетел в турне с "Сити"

"Манчестер Сити" взял голкипера Джо Харта в свое предсезонное турне по Америке.

Заступив на тренерский мостик "горожан" два года назад, Хосеп Гвардиола не позволил Харту сыграть ни матча. Все это время Джо скитается по арендам, лишившись статуса первого номера сборной Англии.



Ранее этим летом Харт вернулся на "Этихад" после истечения аренды в "Вест Хэме". Однако пока подыскать новый клуб 31-летнему голкиперу не удалось, поэтому Гвардиола нашел место для Джо среди игроков, которые поехали в США.



Добавим, Харт едва ли сможет рассчитывать на практику в предсезонных матчах. В заявке "Сити" на турне также оказались голкиперы Эдерсон и Клаудио Браво, которым Гвардиола доверял в прошлом сезоне.