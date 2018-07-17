Мойес советует Пикфорду проигнорировать интерес "Баварии"

Бывший тренер "Эвертона" Дэвид Мойес советует голкиперу "ирисок" Джордану Пикфорду проигнорировать интерес "Баварии" и остаться на "Гудисон Парк".

Всего за какой-то год Пикфорд превратился в одного из лучших голкиперов Премьер-Лиги и первого номера сборной Англии. На Чемпионате Мира Джордан тоже показал себя во всей красе.



Известно, что в прошлом сезоне кандидатурой Пикфорда интересовалась "Бавария". Понять мюнхенский клуб легко, ведь тогда их основной вратарь Мануэль Нойер получил серьезную травму, набрать форму после которой ему удалось только этим летом.



Однако Мойес, проработавший в "Эвертоне" больше 10 лет, советует Пикфорду проигнорировать предложение чемпионов Бундеслиги и продолжить свое развитие на "Гудисон Парк".



"Думаю, "Эвертон" идеально подходит для Джордана прямо сейчас. Было бы глупо даже думать о трансфере, если такой вариант вообще есть. В "Эвертоне" он сможет продолжить развитие и будет прогрессировать дальше", - сообщил Мойес The Sun.