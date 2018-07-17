Перишич не помышляет о переходе в МЮ

Даже если "Манчестер Юнайтед" возобновит интерес к вингеру "Интера" Ивану Перишичу, хорват останется верен клубу Серии А.

После завершения Чемпионата Мира главный тренер "дьяволов" Жозе Моуриньо признал, что прошлым летом интересовался Перишичем, который на мундиале стал одним из лучших в составе сборной Хорватии.



Отвечая на реплику португальца, Иван ясно дал понять, что не помышляет о трансфере в Премьер-Лигу. Даже если "Юнайтед" вернется за Перишичем, вингер сохранит верность "Интеру".



"До сих пор все мои мысли были со сборной Хорватии. Сейчас же я хочу просто отдохнуть, а потом вернуться и сосредоточиться на выступлениях за "Интер", - цитирует Перишича Daily Mirror.