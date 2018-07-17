Перишич не помышляет о переходе в МЮ

Иван Перишич Даже если "Манчестер Юнайтед" возобновит интерес к вингеру "Интера" Ивану Перишичу, хорват останется верен клубу Серии А.

После завершения Чемпионата Мира главный тренер "дьяволов" Жозе Моуриньо признал, что прошлым летом интересовался Перишичем, который на мундиале стал одним из лучших в составе сборной Хорватии.

Отвечая на реплику португальца, Иван ясно дал понять, что не помышляет о трансфере в Премьер-Лигу. Даже если "Юнайтед" вернется за Перишичем, вингер сохранит верность "Интеру".

"До сих пор все мои мысли были со сборной Хорватии. Сейчас же я хочу просто отдохнуть, а потом вернуться и сосредоточиться на выступлениях за "Интер", - цитирует Перишича Daily Mirror.




Метки Интер, Манчестер Юнайтед, Перишич

Автор foxmcfc   

Дата 17.07.2018 14:00

Количество просмотров Просмотров: 927

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. elprimer 17.07.2018 14:51 # elprimer
    В красном Манчестере не играют в футбол, там тупо бабло поднимают, как в Китае. Респект таким парням, что футбол ценят выше денег.

    (ответить)

  2. manutd-20champ 17.07.2018 14:45 # manutd-20champ
    ну и отлично, игрок для сериала

    (ответить)

  3. narcot 17.07.2018 14:30 # narcot
    отлично. наxyй этот кривоногий пёс. такая же бездарность, как и вида

    (ответить)

  4. alexomck 17.07.2018 14:07 # alexomck
    кому ты нужен старый, ребича возьмут и усадят санчиза на лавку

    (ответить)

  5. chebrec 17.07.2018 14:06 # chebrec
    Да это же лучший друг собак Панин!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: