Перишич не помышляет о переходе в МЮ
Даже если "Манчестер Юнайтед" возобновит интерес к вингеру "Интера" Ивану Перишичу, хорват останется верен клубу Серии А.
После завершения Чемпионата Мира главный тренер "дьяволов" Жозе Моуриньо признал, что прошлым летом интересовался Перишичем, который на мундиале стал одним из лучших в составе сборной Хорватии.
Отвечая на реплику португальца, Иван ясно дал понять, что не помышляет о трансфере в Премьер-Лигу. Даже если "Юнайтед" вернется за Перишичем, вингер сохранит верность "Интеру".
"До сих пор все мои мысли были со сборной Хорватии. Сейчас же я хочу просто отдохнуть, а потом вернуться и сосредоточиться на выступлениях за "Интер", - цитирует Перишича Daily Mirror.
17.07.2018 14:00
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Последние комментарии:
В красном Манчестере не играют в футбол, там тупо бабло поднимают, как в Китае. Респект таким парням, что футбол ценят выше денег.
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ну и отлично, игрок для сериала
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отлично. наxyй этот кривоногий пёс. такая же бездарность, как и вида
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кому ты нужен старый, ребича возьмут и усадят санчиза на лавку
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Да это же лучший друг собак Панин!
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