Венгер жалеет, что проработал в "Арсенале" 22 года

Бывший тренер "Арсенала" Арсен Венгер жалеет, что уделил лондонскому клубу 22 года своей жизни.

За все время пребывания в "Арсенале" француз не раз был близок к уходу из клуба, но решил покинуть свой пост только после окончания прошлого сезона – спустя 22 года с момента назначения.



К новому сезону "канониров" готовит Унаи Эмери, а Венгер раздает множество интервью. В последнем Арсен признал, что не хотел оставаться в "Арсенале" на такой длительный срок, и жалеет об этом.



"О чем я жалею больше всего? Возможно, о том, что оставался в одном и том же клубе столько лет. Я из тех людей, которые любят путешествовать и принимать новые вызовы. В какой-то степени я стал заложником того вызова, который поставил перед собой", - сообщил Венгер RTL.