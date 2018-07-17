Венгер жалеет, что проработал в "Арсенале" 22 года

Арсен Венгер Бывший тренер "Арсенала" Арсен Венгер жалеет, что уделил лондонскому клубу 22 года своей жизни.

За все время пребывания в "Арсенале" француз не раз был близок к уходу из клуба, но решил покинуть свой пост только после окончания прошлого сезона – спустя 22 года с момента назначения.

К новому сезону "канониров" готовит Унаи Эмери, а Венгер раздает множество интервью. В последнем Арсен признал, что не хотел оставаться в "Арсенале" на такой длительный срок, и жалеет об этом.

"О чем я жалею больше всего? Возможно, о том, что оставался в одном и том же клубе столько лет. Я из тех людей, которые любят путешествовать и принимать новые вызовы. В какой-то степени я стал заложником того вызова, который поставил перед собой", - сообщил Венгер RTL.




Метки Арсенал, Венгер

Автор foxmcfc   

Дата 17.07.2018 13:00

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  1. vyrentz 17.07.2018 13:18 # vyrentz
    Оу! Да это же топовый поджёг срак фанатов! Ещё бы любитель судейских куев такое заявление сделал, вообще яд был бы.

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