Стоунсу не нужен отпуск после ЧМ-2018

Защитник сборной Англии Джон Стоунс заявил, что собирается прервать отпуск после Чемпионата Мира в России, чтобы подготовиться к новому сезону за клуб.

Англичане завершили выступления на мундиале только в минувшую субботу. Всем сборникам положено как минимум две недели отпуска, однако Стоунс собирается прервать отдых, чтобы сыграть в Суперкубке Англии против "Челси" 5 августа.



"Я собираюсь вернуться к игре против "Челси". Да, я возьму небольшую паузу, немного отдохну, но затем хочу вернуться в клуб. Я хочу набрать идеальную форму к старту сезона".



"Этим летом я наслаждался своей игрой, я наслаждался вызовом, который нам бросали соперники. Я выложился на максимум и отдал все, что было в моих силах. Я чувствую, что стал сильнее", - сообщил Стоунс Daily Mail.