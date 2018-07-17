Стоунсу не нужен отпуск после ЧМ-2018

Джон Стоунс Защитник сборной Англии Джон Стоунс заявил, что собирается прервать отпуск после Чемпионата Мира в России, чтобы подготовиться к новому сезону за клуб.

Англичане завершили выступления на мундиале только в минувшую субботу. Всем сборникам положено как минимум две недели отпуска, однако Стоунс собирается прервать отдых, чтобы сыграть в Суперкубке Англии против "Челси" 5 августа.

"Я собираюсь вернуться к игре против "Челси". Да, я возьму небольшую паузу, немного отдохну, но затем хочу вернуться в клуб. Я хочу набрать идеальную форму к старту сезона".

"Этим летом я наслаждался своей игрой, я наслаждался вызовом, который нам бросали соперники. Я выложился на максимум и отдал все, что было в моих силах. Я чувствую, что стал сильнее", - сообщил Стоунс Daily Mail.




Метки Манчестер Сити, Стоунс

Автор foxmcfc   

Дата 17.07.2018 12:00

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Последние комментарии:




  1. multazar 17.07.2018 12:18 # multazar
    самый переоцененный английский деф.

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  2. ben-arfa 17.07.2018 12:07 # ben-arfa
    Во дают, прогулочным шагом до полуфинала дошли!

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