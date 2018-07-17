Моуриньо не понимает, почему МЮ не купил Перишича

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо признался, что не понимает, почему его клубу не удалось приобрести вингера "Интера" Ивана Перишича.

Прошлым летом клуб с "Олд Траффорд" вел переговоры о покупке Перишича, но сделка в конечном итоге сорвалась. Этим летом Иван покорил поклонников МЮ яркой игрой на Чемпионате Мира, где его Хорватия добралась до финала.



Естественно, Моуриньо вспомнил о вингере, когда речь зашла о потенциальных трансферах. По словам Жозе, он не понимает, почему год назад клубу не удалось приобрести Перишича.



"Ни для кого не секрет, что я хотел видеть его в команде. Сначала он переехал из Хорватии в Дортмунд, затем из Дортмунда в "Вольфсбург", потом из "Вольфсбурга" в "Интер". Не понимаю, почему его не оказалось в "Манчестер Юнайтед". Я хотел его", - цитирует Моуриньо Russia Today.