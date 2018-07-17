Алдервейрелд: "Я был необоснованно лишен практики в "Тоттенхэме"

Тоби Алдервейрелд Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд считает, что главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино "необоснованно" лишил его игровой практики на значительный период прошлого сезона.

В прошлом сезоне Тоби не имел игровой практики в Премьер-Лиге с октября по апрель. Сперва отсутствие 29-летнего защитника было вызвано травмой, но затем появились подозрения, что Почеттино просто игнорирует игрока, который никак не соглашается на новый контракт.

Алдервейрелд считает подобное отношение к себе несправедливым, но одновременно рад, что доказал свой высокий класс на Чемпионате Мира в России. Ничего конкретного по поводу своего будущего Тоби сказать пока не может.

"Я пока ничего не знаю. Я лишь знаю, что должен вернуться в "Тоттенхэм", а там станет видно".

"Я был очень сосредоточен на Чемпионате Мира. Я хотел кое-что доказать. Я хотел продемонстрировать, что в тот период до турнира я был необоснованно лишен игровой практики, какая бы причина этому ни была".

"Я хотел показать, что я прежний Тоби, что и в ноябре", — сообщил Алдервейрелд Het Nieuwsblad.



Метки Алдервейрелд, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 17.07.2018 10:00

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  1. ray-black 17.07.2018 11:12 # ray-black
    Тоби сам виноват во всем. Был готов новый контракт. Все были со всем согласны и всем довольны. И перед подписанием Тоби вдруг начал ломаться как баба. Сам или по наущению своего агента неважно. Но ему вдруг захотелось больше денег. И серьезно больше. Но Леви не тот человек который позволит выкручивать себе руки. А ругаться с Леви себе дороже. Обратного пути уже не будет. Всяких дармоедов Озилов клубу не надо.

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  2. vyrentz 17.07.2018 10:46 # vyrentz
    Так с футболистами, конечно, поступают только в вонючих помойках. Вот этот вот шантаж "продлевай еще или сиди" - настоящий детектор гнилой хуйни. Петушарий имени Леви вот так ведет дела.

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  3. farot 17.07.2018 10:15 # farot
    Вот его бы вместо Ругани урвать

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