Алдервейрелд: "Я был необоснованно лишен практики в "Тоттенхэме"
Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд считает, что главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино "необоснованно" лишил его игровой практики на значительный период прошлого сезона.
В прошлом сезоне Тоби не имел игровой практики в Премьер-Лиге с октября по апрель. Сперва отсутствие 29-летнего защитника было вызвано травмой, но затем появились подозрения, что Почеттино просто игнорирует игрока, который никак не соглашается на новый контракт.
Алдервейрелд считает подобное отношение к себе несправедливым, но одновременно рад, что доказал свой высокий класс на Чемпионате Мира в России. Ничего конкретного по поводу своего будущего Тоби сказать пока не может.
"Я пока ничего не знаю. Я лишь знаю, что должен вернуться в "Тоттенхэм", а там станет видно".
"Я был очень сосредоточен на Чемпионате Мира. Я хотел кое-что доказать. Я хотел продемонстрировать, что в тот период до турнира я был необоснованно лишен игровой практики, какая бы причина этому ни была".
"Я хотел показать, что я прежний Тоби, что и в ноябре", — сообщил Алдервейрелд Het Nieuwsblad.
17.07.2018 10:00
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Последние комментарии:
Тоби сам виноват во всем. Был готов новый контракт. Все были со всем согласны и всем довольны. И перед подписанием Тоби вдруг начал ломаться как баба. Сам или по наущению своего агента неважно. Но ему вдруг захотелось больше денег. И серьезно больше. Но Леви не тот человек который позволит выкручивать себе руки. А ругаться с Леви себе дороже. Обратного пути уже не будет. Всяких дармоедов Озилов клубу не надо.
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Так с футболистами, конечно, поступают только в вонючих помойках. Вот этот вот шантаж "продлевай еще или сиди" - настоящий детектор гнилой хуйни. Петушарий имени Леви вот так ведет дела.
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Вот его бы вместо Ругани урвать
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