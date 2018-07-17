Алдервейрелд: "Я был необоснованно лишен практики в "Тоттенхэме"

Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд считает, что главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино "необоснованно" лишил его игровой практики на значительный период прошлого сезона.

В прошлом сезоне Тоби не имел игровой практики в Премьер-Лиге с октября по апрель. Сперва отсутствие 29-летнего защитника было вызвано травмой, но затем появились подозрения, что Почеттино просто игнорирует игрока, который никак не соглашается на новый контракт.



Алдервейрелд считает подобное отношение к себе несправедливым, но одновременно рад, что доказал свой высокий класс на Чемпионате Мира в России. Ничего конкретного по поводу своего будущего Тоби сказать пока не может.



"Я пока ничего не знаю. Я лишь знаю, что должен вернуться в "Тоттенхэм", а там станет видно".



"Я был очень сосредоточен на Чемпионате Мира. Я хотел кое-что доказать. Я хотел продемонстрировать, что в тот период до турнира я был необоснованно лишен игровой практики, какая бы причина этому ни была".



"Я хотел показать, что я прежний Тоби, что и в ноябре", — сообщил Алдервейрелд Het Nieuwsblad.