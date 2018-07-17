Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо поздравил "Ювентус" с "совершенным трансфером" после приобретения туринским клубом нападающего Криштиану Роналду у "Реала".

На протяжении последних лет пресса регулярно связывала Роналду с возвращением на "Олд Траффорд", однако когда Криштиану действительно стал доступен для трансфера, "красные дьяволы" решили не вступать в борьбу за игрока.



В понедельник 33-летний португалец официально завершил свой переход в "Ювентус", и Моуриньо ожидает, что этот трансфер поднимет интерес к Серии А в целом.



"Испанская лига более не располагает двумя лучшими игроками в мире. Теперь один выступает в Испании, а другой — в Италии".



"Что касается Англии, то Премьер-Лига является наиболее конкурентоспособным чемпионатом с игроками топ-уровня. Теперь есть три направления, куда можно смотреть".



"Теперь каждый будет смотреть на Италию из-за Роналду, на Премьер-Лигу из-за того, что эта лучшая лига в мире, и на Испанию из-за Месси".



"Серия А становится одним из самых важных чемпионатов в мире. В футболе все может измениться очень быстро".



"Если команды вроде "Интера", "Милана" и "Рому" найдут мотивацию, если они не будут пассивны после перехода Роналду в "Ювентус", тогда это может изменить Серию А в плане качества, эмоций и зрелищности".



"По этой причине я поздравляю "Ювентус" с этой сделкой — как в плане футбола, так и в плане маркетинга и мерчендайзинга. Это совершенный трансфер", — сообщил Моуриньо радиостанции Tele Stereo.