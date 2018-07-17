"Арсенал" может попрощаться с Оспиной и Уэлбеком

Данни Уэлбек Голкиперу Давиду Оспине и нападающему Данни Уэлбеку может не найтись места в планах нового главного тренера "Арсенала" Унаи Эмери.

Этим летом Эмери потратил уже около 70 миллионов фунтов, обзаведясь пятью новичками в дополнение к той команде, которая ему досталась от Арсена Венгера. В остатке трансферного окна Унаи сосредоточится на том, чтобы сделать состав более компактным и управляемым.

Одним из пяти новичков "Арсенала" стал голкипер Бернд Лено, приглашенный из "Байера" за 22 миллиона фунтов. Как утверждает The Telegraph, Эмери хочет, чтобы конкурентом немца за роль первого номера команды был опытный Петр Чех, а не Оспина.

Давид и прежде отказывался мириться с дефицитом игрового времени, поэтому теперь 29-летнему колумбийцу может не остаться иного выбора, кроме как покинуть "Эмирейтс".

Весьма туманны перспективы в "Арсенале" и для 27-летнего Уэлбека, который в минувший уикенд вернулся со сборной Англии с Чемпионата Мира в России, где сыграл лишь 11 минут.

Контракт Уэлбека, забившего 27 голов за четыре года в лондонском клубе, истекает уже следующим летом. Располагая Пьер-Эмериком Обамеянгом и Александром Лакасеттом, Эмери вполне может принести Данни в жертву.



Метки Арсенал, Оспина, Уэлбек

Автор mihajlo   

Дата 17.07.2018 08:00

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Последние комментарии:




  1. denk 17.07.2018 09:02 # denk
    можно еще и ивоби с эльнени слить

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  2. heyoung 17.07.2018 09:00 # heyoung
    Такого перспективного таланта загубили

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  3. largo-winch 17.07.2018 08:55 # largo-winch
    27-летнего Уэлбека

    Привет...

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  4. r-n 17.07.2018 08:42 # r-n
    Нужно потихоньку подключать Нкетиа к составу, и с отсутствием Уэлбека это будет сделать проще.

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  5. ben-arfa 17.07.2018 08:03 # ben-arfa
    Вроде был уговор, что бюджет на трансферы 70 мультов + все то, что клуб заработает с продажи игроков. Надо пол состава сливать.

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