"Уотфорд" выручил 4 миллиона фунтов с продажи Амрабата

"Уотфорд" выручил около 4 миллионов фунтов с продажи вингера Нордина Амрабата в "Аль-Наср" из Саудовской Аравии.

Амрабат принадлежал "шершням" с января 2016, приняв участие в 43 матчах за клуб с "Викаридж Роадж" в течение полутора сезонов. Прошлую кампанию Нордин провел за испанский Леганес" на правах аренды, а также был одним из лучших игроков сборной Марокко на Чемпионате Мира в России.



По всей видимости, своей игрой на ЧМ-2018 Нордин и заинтересовал "Аль-Наср", который заключил с марокканцем контракт на три года, выплатив около 4 млн. фунтов компенсации "шершням".



Меж тем, Sky Sports стало известно, что на просмотре в "Уотфорде" находится полузащитник Джек Родуэлл, который ранее этим летом расторг контракт с бедствующим "Сандерлендом", где он получал 73 тыс. фунтов в неделю. Англичанин попытается произвести впечатление на наставника Хави Грасию во время тренировок и предсезонных матчей.