Светская хроника за вторник

"Челси" готов продать Эдена Азара за 200 миллионов фунтов. "Монако" пытается перехватить Александра Головина. Андре Гомеш предпочитает "Тоттенхэм". Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Челси" продаст плеймейкера Эдена Азара этим летом только за 200 миллионов фунтов. (The Times)



"Челси" готов заплатить 53 млн. фунтов за нападающего "Ювентуса" Гонсало Игуаина. (Daily Star)



Один из приоритетов главного тренера "Челси" Маурицио Сарри — оградить полузащитника Нголо Канте от интереса "Барселоны". (Daily Mail)



"Монако" сделал "более чем щедрое" предложение о покупке полузащитника ЦСКА Александра Головина, который входит в число трансферных целей "Челси". (Sky Sports)



"Челси" согласовал продажу полузащитника Жереми Бога в "Сассуоло" за 3.5 млн. фунтов. (Goal)



"Ливерпуль" не планирует возвращаться за плеймейкером "Лиона" Набилем Фекиром на прежних условиях, но готов передумать, если условия сделки будут пересмотрены. (Daily Mirror)



Президент "Реал Сосьедад" развеял слухи о приобретении своим клубом защитника "Арсенала" Начо Монреаля. (Mundo Deportivo)



"Севилья" отпустит полузащитника Стивена Нзонзи, которым интересовался "Арсенал", лишь за отступные в 35 млн. фунтов. (Sky Sports)



"Арсенал" вступил в переговоры о приобретении полузащитника "Барселоны" Андре Гомеша за 18 млн. фунтов. (Get French Football News)



Андре Гомеш предпочитает перейти в "Тоттенхэм". (Mundo Deportivo)



ПСЖ заинтересовался левым защитником "Тоттенхэма" Данни Роузом. (Le10Sport)



"Саутгемптон" не претендует на нападающего "Ливерпуля" Данни Ингса. (Dail Echo)



Нападающий "Саутгемптона" Маноло Габбиадини попал на радар к "Лацио". (Leggo)



"Эвертон" предложил 50 млн. фунтов за звезд "Уотфорда" Абдулая Дукуре и Ришарлисона. (TEAMtalk)



Экс-полузащитник "Уотфорда" Джек Родуэлл проходит просмотр в "Уотфорде". (Sky Sports)



Уругвайский полузащитник "Крузейро" Джорджиан де Арраскаэта заинтересован "Ньюкасл" и "Селтик". 24-летний игрок оценивается в 18 млн. фунтов. (The Sun)



"Ньюкасл" близок к покупке нападающего "Вест Бромвича" Саломона Рондона. (TEAMtalk)



"Лестер" может выгодно продать нападающего Ахмеда Мусу в "Аль-Наср" из Саудовской Аравии. (Leicester Mercury)



Полузащитник "Интера" Жоау Мариу близок к переходу в "Вулверхэмптон". (Daily Express)



"Фенербахче" нацелился на полузащитника "Тоттенхэма" Муссу Дембеле. (Fanatik)



Также "Фенербахче" интересен защитник "Челси" Курт Зума. (Sporx)



Другое



Реконструкцией тренировочной базы "Ливерпуля" в Киркби займется компания McLaughlin and Harvey. Строительные работы общей стоимостью в 50 млн. фунтов стартуют в октябре и будут завершены к 2020 году. (talkSPORT)



Бывший игрок "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо подал документы на португальское гражданство. (talkSPRT)



Защитник Джон Стоунс решил сократить свой отпуск, чтобы помочь "Сити" к защитой титула Премьер-Лиги. (ESPN)



Бывший нападающий "Тоттенхэма" Мидо считает, что награду лучшему игроку ЧМ-2018 должен был получить не хорват Лука Модрич, а бельгиец Эден Азар. (Football.London)



На 48 часов лондонская станция метро Пикадилли была переименована в честь главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта. (Evening Standard)



Стивену Нзонзи пришлось попросить своих партнеров по сборной Франции дать Кубок Мира полузащитнику Нголо Канте, поскольку тот слишком стеснялся, чтобы взять трофей во время празднования и сделать несколько фотографий на память. (Daily Mirror)