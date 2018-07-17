Агент Ругани сомневается насчет перехода защитника в "Челси"

Агент центрального защитника Даниэле Ругани усомнился, что "Ювентус" отпустит его клиента в "Челси".

В конце прошлого месяца агент Давиде Торкья посоветовал лондонскому клубу сперва решить вопрос с главным тренером, чтобы сделать переговоры по Ругани "более конкретными".



В минувший уикенд "синие", наконец, попрощались с Антонио Конте и назначили Маурицио Сарри, у которого Даниэле провел два сезона в "Эмполи". Однако Торкья по-прежнему сильно сомневается, что воссоединение игрока и тренера состоится.



"Перейдет ли Ругани в "Челси"? Я рад за Сарри, потому что никто не думал, что н будет тренировать "Челси", но это все-таки случилось. Это замечательная победа для всех, даже для "Наполи".



"Теперь, учитывая, как высоко он ценит Ругани, каждый говорит, что Даниэле последует за ним в "Челси". Однако нужно помнить, что в прошлом "Ювентус" всякий раз отказывался от переговоров — с "Наполи" или каким-либо другим клубом. Они всегда демонстрировали желание сохранить игрока, и это не изменилось".



"Сам Ругани не выражал желания куда-либо уйти, но также необходимо сказать, что, если поступит предложение, оно будет рассмотрено, потому что в футболе существует уважение", — цитирует Торкья Daily Star.