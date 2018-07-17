"Юнайтед" согласовал продажу Блинда в "Аякс"

"Манчестер Юнайтед" объявил о достигнутой договоренности с "Аяксом" относительно возвращения защитника Дейли Блинда в Амстердам.

Приглашенный на "Олд Траффорд" своим соотечественником Луи Ван Галем в 2014 году, Блинд так и не сумел завоевать доверие Жозе Моуриньо, отметившись лишь четырьмя появлениями в старте в прошлом сезоне Премьер-Лги.



Отсутствие регулярной игровой практики заставило 28-летнего голландца задуматься об отъезде из Манчестера, и тут Дейли предоставилась возможность вернуться в родной клуб.



Несмотря на всю сложность сделки для "Аякса" в финансовом плане, два клуба все же сумели договориться. "Юнайтед" гарантированно получит за Блинда 16 миллионов евро (14.2 млн. фунтов), но за счет бонусов итоговая стоимость Дейли может вырасти до 20.5 млн. евро (18.1 млн. фунтов).



В ближайшее время Дейли должен уладить заключительные формальности и заключить с "Аяксом" контракт на четыре года.