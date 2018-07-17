Жозе Фонте ищет себе клуб в Премьер-Лиге
Защитник Жозе Фонте покинул китайский клуб "Далянь Ифан" по обоюдному согласию сторон и теперь ищет себе пристанище в Премьер-Лиге.
Фонте, чемпион Европы 2016 года в составе сборной Португалии, уехал в Китай лишь пять месяцев назад. Тогда "Далянь Ифан" заплатил "Вест Хэму" около 5 миллионов фунтов в качестве компенсации.
Однако жизнь в Китае не пришлась 34-летнему португальцу по вкусу. Как сообщает Sky Sports, Жозе разорвал отношения с "Далянь Ифан" и теперь является свободным агентом.
Приоритет Фонте — возвращение в Премьер-Лигу, где ранее, помимо "Вест Хэма", ему также довелось поиграть за "Кристал Пэлас" и "Саутгемптон".
17.07.2018 00:05
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