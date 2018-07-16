Сарри: "Сделаю все возможное, чтобы выиграть что-нибудь с "Челси"

Наставник "Челси" Маурицио Сарри пообещал сделать все возможное, чтобы порадовать болельщиков своего нового клуба трофеями.

Заступив на должность главного тренера "синих" в субботу, сегодня Сарри провел свое первое занятие в Кобхэме. Маурицио считает, что ему досталась классная команда, которой не требуется много изменений для борьбы за трофеи.



"Думаю, у "Челси" хорошая команда. "Челси" является одним из важнейших клубов в самом важном чемпионате Европы. Проблема в том, что в Англии есть другие пять-шесть очень хороших команд".



"С одной-двумя перестановкам мы можем попытаться играть в мой футбол. Я надеюсь, болельщики смогут получить удовольствие от команды".



"В моем деле невозможно давать какие-либо обещания, но я определенно приложу все усилия, чтобы выиграть что-нибудь с "Челси".



"В Премьер-Лиге работают все самые важные тренеры Европы, а, возможно, и мира. Я в большом восхищении от того, что буду играть против Гвардиолы, Почеттино, Моуриньо, Клоппа и других".



"Я здесь из-за футбола. Я здесь ради "Челси". Я хочу играть на "Стэмфорд Бридж". Это мечта для меня. Лондон — прекрасный город, но я здесь ради "Челси", — сообщил Сарри официальному веб-сайту "синих".