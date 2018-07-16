Санчес пропустит начало американского турне "Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес пропустит начало предсезонного турне своей команды по Соединенным Штатам из-за проблем с визой.

Напомним, в феврале Санчес получил 16-месячный условный срок в Испании за уклонение от уплаты налогов в период выступления за "Барселону".



Это и стало причиной, почему 29-летнему чилийцу было отказано в американской визе. Теперь Алексис может получить разрешение на въезд в страну только через процедуру апелляции.



Как сообщает BBC, юристы Санчеса уже работают над решением этой проблемы, однако процесс потребует определенного времени. Таким образом, пока Алексису придется тренироваться в одиночестве на базе "красных дьяволов" в Каррингтоне.



Добавим, свой первый предсезонный матч "Юнайтед" проведет в пятницу против мексиканской "Америки". Впоследствии команда Жозе Моуриньо также сыграет против "Сан-Хосе Эртквейкс", "Милана", "Ливерпуля" и "Реала".