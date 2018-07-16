Санчес пропустит начало американского турне "Юнайтед"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес пропустит начало предсезонного турне своей команды по Соединенным Штатам из-за проблем с визой.
Напомним, в феврале Санчес получил 16-месячный условный срок в Испании за уклонение от уплаты налогов в период выступления за "Барселону".
Это и стало причиной, почему 29-летнему чилийцу было отказано в американской визе. Теперь Алексис может получить разрешение на въезд в страну только через процедуру апелляции.
Как сообщает BBC, юристы Санчеса уже работают над решением этой проблемы, однако процесс потребует определенного времени. Таким образом, пока Алексису придется тренироваться в одиночестве на базе "красных дьяволов" в Каррингтоне.
Добавим, свой первый предсезонный матч "Юнайтед" проведет в пятницу против мексиканской "Америки". Впоследствии команда Жозе Моуриньо также сыграет против "Сан-Хосе Эртквейкс", "Милана", "Ливерпуля" и "Реала".
16.07.2018 21:00
Просмотров: 354
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
отдыхает после чм
(ответить)
устал после чм
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий